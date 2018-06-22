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    TSK'dan açıklama... Kuzey Irak'a hava harekatı

    DHA
    22.06.2018 - 08:55 | Son Güncelleme:

    Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Kani Rash bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 9 terörist etkisiz hale getirildi.

    TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), dün Irak'ın kuzeyinde Hakurk ve Kani Rash bölgelerine hava harekâtı düzenlendiğini açıkladı. 9 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat depolarının imha edildiği kaydedildi.

    TSK'dan yapılan açıklamada şöyle: "21 Haziran 2018 tarihinde Irak kuzeyi Hakurk ve Kani Rash bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde; silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edilmiş, silahlı 9 terörist etkisiz hale getirilmiştir."

    Etiketler: Kuzey ırak , hava harekatı , son dakika , haberler
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