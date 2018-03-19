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    TSK'dan kara propagandaya fotoğraflı cevap

    İHA
    19.03.2018 - 20:25 | Son Güncelleme:

    Genelkurmay Başkanlığı, Afrin üzerinden Türkiye'ye karşı karalama kampanyası yürüten bazı kesimlere sosyal medyadan cevap verdi.

    Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve desteğindeki tarafından Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) Suriye'nin Afrin bölgesindeki terörist unsurlara yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı'nda Afrin şehir merkezi TSK ve ÖSO kontrolüne geçti. Bölgede 3 bin 600'den fazla terörist etkisiz hâle getirilirken, kontrol sağlanan bazı köy ve mahallelerde tuzak-mayın temizleme çalışmalarının sürdüğü ifade ediliyor. 

    Amerika Birleşik Devletleri (ABD) başta olmak üzere batılı ülkeler gelişmeleri çarpıtmaya ve şanlı Türk ordusuna karşı kara propaganda yürütmeye devam ederken, Genelkurmay Başkanlığı bu çirkin saldırılara fotoğraflı paylaşım ile cevap verdi. ABD ve farklı güçler tarafından gerçekleştirilen Rakka, Musul, Doğu Guta ve Halep operasyonlarına atıfta bulunulan paylaşımda Afrin'in son durumuna işaret edildi.

    TSKdan kara propagandaya fotoğraflı cevap

    TSK paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Sivil/masum kişiler, çevre, tarihi eserler ve dini/kültürel yapılar Türk Silahlı Kuvvetleri için dokunulmazdır!"

     

    Etiketler: tsk , propaganda , Genelkurmay Başkanlığı , gündem
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