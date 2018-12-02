TSK’dan İdlib’e büyük takviye
TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), 12 ayrı gözlem noktası kurduğu ve çatışmasızlık bölgesi ilan edilen Suriye’nin İdlib kentine son ayların en büyük takviyesini yaptı.
TSK’ya ait 35 zırhlı personel taşıyıcı ile bazı zırhlı paletli araçların Hatay’dan İdlib’e geçtiği bildirildi.
ARAZİDE DE GÖREV
TSK’nın takviye gücü içinde yer alan araçlardan bazılarının İdlib’in güneyi, Hama’nın kuzeyindeki Morik’teki gözlem noktasına gittiği öğrenildi. Diğer takviye güçlerin başka gözlem noktalarına kaydırılabileceği, bazılarının da arazide başka görevler üstlenebileceği belirtiliyor. TSK’nın takviyesinin, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Rus mevkidaşı Sergey Şoygu arasında geçen hafta bir dizi görüşme sonrası yapılması dikkat çekti. Rusya, iki ülke arasında eylülde Soçi’de varılan uzlaşmaya rağmen İdlib’in çevresinde 15 kilometre kadar derine inecek şekilde kurulacak güvenlik kuşağındaki radikal unsurların bölgeden çekilmediğini ve tehdit oluşturduklarını savunuyor. Akar ve Şoygu, İdlib’de provokasyonların devam edebileceğinden hareket ederek, iki ülkenin bölgede güvenlik önlemlerini daha da arttırmasında mutabık kalmışlardı. Güvenlik kuşağı tam olarak oluşturulamadığı için iki ülke askeri unsurları bölgede devriye görevine henüz başlamış değiller.
ÖSO, HTŞ İLE ÇATIŞIYOR
İdlib içinde ılımlı Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) unsurları ile Türkiye’nin de terör örgütü ilan ettiği Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) mensupları arasında çatışmalar yer yer devam ederken, Esad güçleri de özellikle bölgenin güney kesimlerini tank ve çok namlulu roketatarlarla hedef alıyor. Rusya da hafta başında İdlib içinde gizlenen HTŞ’lilerin Halep’in batısına kimyasal saldırı düzenlediği gerekçesiyle bölge içindeki ÖSO güçlerini savaş uçaklarıyla vurmuştu.
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