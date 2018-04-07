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    TSK'dan hava harekatı: 3 terörist etkisiz hale getirildi

    AA
    07.04.2018 - 00:16 | Son Güncelleme:

    Ağrı Dağı'nda düzenlenen hava harekatında, eylem hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirildi.

    Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ağrı Dağı bölgesinde icra edilen operasyonda, sınır birliklerine ve vatandaşlara karşı eylem hazırlığında olan bir grup terörist tespit etti. Bunun üzerine düzenlenen hava harekatında 3 terörist etkisiz hale getirildi.
    Teröristlerin 12 Mart 2018'de Uzman Çavuş Göksel Koç'un şehit edilmesi eylemini gerçekleştiren teröristler olduğu bildirildi.

    Ayrıca, teröristlerin yerini tespit eden Mehmetçik'in, hava harekatı öncesi son günlerde, İran üzerinden kaçak yollarla yurda giren Afganistan ve Pakistan uyrukluları yakalamak izin bölgede bulunduğu öğrenildi.

    Etkisiz hale getirilen teröristlerin de kaçak göçmenlere yönelik önlem almaya çalışan sınır birliklerindeki Mehmetçik'e pusu hazırlığında olduğu belirtildi.

    Etiketler: terör operasyonu , PKK , gündem
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