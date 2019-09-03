TSK’dan geçici üslenmeye takviye
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) İdlib’deki hareketliliği sürüyor. Suriye’deki muhalif kaynaklar, TSK’ya ait bir konvoyun dün sabah saatlerinde Maarat el Numan yakınlarında geçici üslenme pozisyonunda bulunan TSK unsurlarına destek götürmek için bölgeye giriş yaptığını duyurdu.
Rejim güçlerinin Han Şeyhun’u alıp, Morik’te bulunan 9 numaralı gözlem kulesini kuşatması sonrası, TSK geçen 19 Ağustos’ta Morik’e takviye güç göndermişti. Takviye güç havadan saldırıya uğrayınca, TSK unsurları Han Şeyhun’un kuzeyindeki Hiş ile Maarat Hitat arasında üslenme pozisyonuna geçmişti.
Bazı yerel kaynaklar, TSK’nın burada üslenmesini “yeni bir gözlem noktası kurma” olarak değerlendirse de, Türk güvenlik kaynakları bunun doğru olmadığını bildirmişti. TSK daha önce Tel Tukan’da bulunan 7 numaralı gözlem kulesi ile kuzeydeki gözlem kulelerine de takviye güç göndermişti.
SALDIRILAR SÜRDÜ
Rejimin tek taraflı ateşkes açıklamasına rağmen İdlib’in güneyindeki saldırılar devam etti. Yerel muhalif kaynaklar, saldırıların geçen haftalardaki kadar yoğun olmasa da Kefrenbil ve El Rakaya bölgelerinde yoğunlaştığı bildirildi. Han Şeyhun’un kuzeyindeki bu bölgelerin rejimin bir sonraki hedefi olduğu belirtilen Maarat El Numan’a ulaşmak açısından stratejik öneme sahip yerler olduğu belirtildi. Geçen hafta cuma namazı sonrası çıkan olaylar nedeniyle hareketli saatler geçiren Cilvegözü Sınır Kapısı ile karşısında Bal El Hava bölgesinde ise durumun sakin olduğu bildirildi. Cilvegözü’nden yaya giriş çıkışlar normal şekilde devam etti. Sınırın Suriye tarafında bulunan Atme çadır kentinde Türk Kızılayı ve AFAD’ın çalışmalarını sürdürdüğü, İdlib’in güney kesimlerinden gelenlerin de yeni kurulan çadırlara yerleşmeye başladığı ifade edildi.
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