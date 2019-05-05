TSK’dan çifte operasyon

SURİYE’nin Tel Rıfat bölgesinde PKK/YPG’li teröristler ile çıkan çatışma sonucunda bir yüzbaşı şehit olurken, bir binbaşı da ağır yaralandı. Teröristler, Irak’ın kuzeyinden de Hakkari’deki bir üs bölgesine havan atışlarıyla saldırırken, bu saldırıda üç asker şehit oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), bu iki saldırının da ardından teröristlere ait hedefleri derhal ve misliyle ateş altına aldı.

AKAR: ŞEHİDİMİZİN KANI YERDE KALMADI

Operasyonları TSK Komuta Harekat Merkezi’nden, komuta kademesiyle beraber sevk ve idare eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tel Rıfat’taki hain saldırının hemen ardından operasyon başlatıldığını belirterek, “Şehidimizin kanı yerde kalmadı. Saldırıyı gerçekleştiren 23 PKK/YPG’li terörist, bölgedeki unsurlarımızın verdiği karşılık sonucu etkisiz hale getirilmiş olup, gerek yurt içi gerekse yurt dışındaki operasyonlarımız büyük bir azim ve kararlılıkla devam etmektedir” dedi.

Hakkari’deki bir üs bölgesine yapılan saldırıyı da hatırlatan Savunma Bakanı Akar, şöyle devam etti:

“PKK’lı teröristler tarafından Irak kuzeyinden yapılan havan atışları neticesinde üç kahraman silah arkadaşımız şehit oldu, bir kahraman silah arkadaşımız ise yaralandı. Olay sonrası teröristlere ait hedefler meşru müdafaa hakkı kapsamında bölgedeki kara ateş destek vasıtalarımız ile derhal ateş altına alınmış olup, hava harekâtı ile desteklenen operasyonlar da başlatıldı. Operasyonlar neticesinde şu ana kadar en az 5 terörist etkisiz hale getirildi. Böylece bugün (Cumartesi) şu ana kadar Hakkari ve Tel Rıfat bölgelerinde devam eden operasyonlarda toplam 28 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam ediyor.”

F-16’LAR VURDU

Hakkari’de Irak’ın kuzeyine doğru yapılan harekata Atak helikopterleri ve F-16 savaş uçakları da katıldı. Operasyona karada da özel kuvvetler ve komandolar da tam destek verirken, hedefler sürekli olarak vuruluyor.

Tel Rıfat’ta da SİHA’ların devreye girdiği ve nokta atışlar yaptıkları öğrenildi. Fırtına obüsleri de sınırdan aralıksız atış yaparken, ÖSO’nun kara operasyonlarına da TSK özel kuvvetler ve komandolar destek sağlıyor.

ÖSO MALİKİYYE’Yİ ELE GEÇİRDİ

Bu arada, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Suriye’nin kuzeyinde Türkiye sınırı hattında bulunan terör unsurlarına yönelik başlattığı operasyonla, Maaranaz ve Malikiyye köylerini ele geçirdi. YPG/PKK’lı teröristler, bölgedeki en büyük askeri üs konumundaki Minnag Havaalanı’nın batısındaki Malikiye’den muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesine sızma girişimlerinde bulunurken, Rus askerinin Minnag Havaalanı’nı terk ettiği öne sürüldü.