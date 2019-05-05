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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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05.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

TSK’dan çifte operasyon

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
TSK’dan çifte operasyon

Terör örgütü PKK/YPG’nin hain saldırılarının ardından iki ayrı operasyon başlatan Türk Silahlı Kuvvetleri, Tel Rıfat bölgesinde ve Kuzey Irak’ta toplam 28 teröristi etkisiz hale getirdi. Operasyona F-16 savaş uçakları ve SİHA’lar da katıldı.

SURİYE’nin Tel Rıfat bölgesinde PKK/YPG’li teröristler ile çıkan çatışma sonucunda bir yüzbaşı şehit olurken, bir binbaşı da ağır yaralandı. Teröristler, Irak’ın kuzeyinden de Hakkari’deki bir üs bölgesine havan atışlarıyla saldırırken, bu saldırıda üç asker şehit oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), bu iki saldırının da ardından teröristlere ait hedefleri derhal ve misliyle ateş altına aldı.

AKAR: ŞEHİDİMİZİN KANI YERDE KALMADI

Operasyonları TSK Komuta Harekat Merkezi’nden, komuta kademesiyle beraber sevk ve idare eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tel Rıfat’taki hain saldırının hemen ardından operasyon başlatıldığını belirterek, “Şehidimizin kanı yerde kalmadı. Saldırıyı gerçekleştiren 23 PKK/YPG’li terörist, bölgedeki unsurlarımızın verdiği karşılık sonucu etkisiz hale getirilmiş olup, gerek yurt içi gerekse yurt dışındaki operasyonlarımız büyük bir azim ve kararlılıkla devam etmektedir” dedi.

Hakkari’deki bir üs bölgesine yapılan saldırıyı da hatırlatan Savunma Bakanı Akar, şöyle devam etti:

“PKK’lı teröristler tarafından Irak kuzeyinden yapılan havan atışları neticesinde üç kahraman silah arkadaşımız şehit oldu, bir kahraman silah arkadaşımız ise yaralandı. Olay sonrası teröristlere ait hedefler meşru müdafaa hakkı kapsamında bölgedeki kara ateş destek vasıtalarımız ile derhal ateş altına alınmış olup, hava harekâtı ile desteklenen operasyonlar da başlatıldı. Operasyonlar neticesinde şu ana kadar en az 5 terörist etkisiz hale getirildi. Böylece bugün (Cumartesi) şu ana kadar Hakkari ve Tel Rıfat bölgelerinde devam eden operasyonlarda toplam 28 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam ediyor.”

F-16’LAR VURDU

Hakkari’de Irak’ın kuzeyine doğru yapılan harekata Atak helikopterleri ve F-16 savaş uçakları da katıldı. Operasyona karada da özel kuvvetler ve komandolar da tam destek verirken, hedefler sürekli olarak vuruluyor.

Tel Rıfat’ta da SİHA’ların devreye girdiği ve nokta atışlar yaptıkları öğrenildi. Fırtına obüsleri de sınırdan aralıksız atış yaparken, ÖSO’nun kara operasyonlarına da TSK özel kuvvetler ve komandolar destek sağlıyor.

ÖSO MALİKİYYE’Yİ ELE GEÇİRDİ

Bu arada, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Suriye’nin kuzeyinde Türkiye sınırı hattında bulunan terör unsurlarına yönelik başlattığı operasyonla, Maaranaz ve Malikiyye köylerini ele geçirdi. YPG/PKK’lı teröristler, bölgedeki en büyük askeri üs konumundaki Minnag Havaalanı’nın batısındaki Malikiye’den muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesine sızma girişimlerinde bulunurken, Rus askerinin Minnag Havaalanı’nı terk ettiği öne  sürüldü.

 

 

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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