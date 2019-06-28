TSK'dan attıran labrador kararı

KİLİS-Suriye sınırındaki İnanlı Karakolu’nda görev yapan Uzman Çavuş Nuri Torun’un (28) 6 yıllık askerlik görevini sona erdiren olay 4 Kasım 2015 sabahı yaşandı. Torun, o gün saat 07.30’da Land Rover araçla askerlerin nöbet değişimlerini yaptı. Dönüşte, nöbeti sona eren askerleri araca alan Torun, karakola doğru yola çıktı. Saatte 35-40 kilometre hızla giderken yolun karşısında bir köpeğin olduğunu fark etti. Yaklaşan aracın sesinden ürken mayın arama köpeği, sevk ve idarecisi olan Veteriner Uzman Çavuş Y. G.’ye doğru hareket etmeye başladı. Torun, köpeğin yoldan çıktığını düşünerek aracı durdurmadı. Ancak saniyeler sonra köpeğin aracın altında kaldığı anlaşıldı. Ağır yaralanan köpek kurtarılamadı.

ASLİ KUSURLU GÖRÜLDÜ

Askeri savcılık olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Hazırlanan idari tahkikat heyeti raporuna göre, Torun’un askeri araç ehliyeti yoktu. Yine Torun, kendisine zimmetli olmayan aracı kullanmıştı. Raporda Torun, birinci derecede kusurlu bulundu. Bilirkişi olarak görevlendirilen polis memuru İsmail Çelik raporunda, Torun’a herhangi bir suç atfetmedi. Soruşturma sonrası Torun’un, Askeri Ceza Kanunu’ndaki ‘emre itaatsizlik’ ve ‘askeri eşyanın özürsüz harap olmasına sebebiyet vermek’ suçlarından cezalandırılması istendi.

Torun hakkında dava Kilis 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açıldı. Yargılama aşamasında savunma yapan Torun şunları kaydetti: “Sivilde araç ehliyetim var, askeri araç ehliyetim yok. Kendimce bir inisiyatif kullanarak askeri aracı alıp nöbet değişimine gittim. Nöbet değişimini sorunsuz hallettik. 30-35 kilometre ile seyir ediyordum. İleride başıboş bir köpek gördüm. Sol taraftaydı, sonradan sağa manevra yaptı. Ben geçerken, tekrar sola doğru geçmeye başladı. Aracın önü uzun olduğu için ben köpeği göremedim. Sonradan bir ses duydum. Araç sarsıldı. Durup baktığımda köpeğin ezilmiş olduğunu gördüm. Köpeğin ölmesinde kusurum yok. Bu nedenle kamunun uğramış olduğu 3 bin 500 TL’lik zararı ödemek istemiyorum.”

MAHKÛMİYET ALDI

Mahkeme yargılama sonrası kararını 25 Ekim 2018’de açıkladı ve Torun’a, ‘Emre itaatsizlikte ısrar’ suçundan 25 gün hapis cezasına hükmetti. Mahkeme, bu cezaya ilişkin hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Torun’a, ‘askeri eşyanın özürsüz harap olmasına sebebiyet vermek’ suçundan ise 3 ay 10 gün hapis cezası çıktı. Mahkeme bu cezayı 2 bin TL’lik adli paraya çevirdi. Mahkeme ayrıca Torun’un, ölen köpek nedeniyle oluşan 3bin 500 TL’lik hazine zararını da ödemesine karar verdi. Mahkemenin kararı, 17 Ocak 2019’da kesinleşti.

Asker kökenli avukat Erkan Akkuş ise kararın yanlış olduğunu belirterek “Kanunun yorum yoluyla genişletilmesi yasağına aykırıdır bu işlem” dedi.

Nuri Torun

TSK İLE İLİŞKİSİ KESİLDİ

Mahkemenin kesinleşen kararı ilgili kurumlara ulaştı. Mahkeme, geçen 10 Haziran’da Torun ile ilgili kararı Milli Savunma Bakanlığı’na gönderdi. Bakanlık da gelen kararı 21 Haziran’da üst yazı ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na yolladı. Komutanlık da bu kararı, Torun’un bağlı olduğu 39’uncu Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı’na bildirdi. Tugay Komutanı Tuğgeneral Alparslan Kılınç imzasını taşıyan 24 Haziran tarihli yazıyla, Torun’un TSK ile ilişkisinin kesildiği bildirildi. Yazıda, Torun ile olan sözleşmenin, ‘TSK’dan çıkarılması gerektiren mahkûmiyet’ gerekçesiyle sonlandırıldığı kaydedildi.