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    TSK'dan Afrin açıklaması: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2872

    DHA
    06.03.2018 - 09:47 | Son Güncelleme:

    Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK), Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 2872 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

    TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye’nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekâtı’nın 46’ncı gününde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 872 oldu.

    Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından geçen 20 Ocak günü Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG’li ve DEAŞ’lı teröristlere yönelik başlatılan 'Zeytin Dalı Harekâtı’nda 46’ncı güne girildi.

    95'İ SON 24 SAATTE

    Genelkurmay Başkanlığı, teröristlere ait hedeflerin kara ve hava operasyonlarıyla imha edilmesiyle sürdürülen harekâtın başından bu yana, 95’i son 24 saatte olmak üzere toplam 2 bin 872 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

    Etiketler: TSK , Afrin , Afrin operasyonu , Zeytin Dalı Harekatı , son dakika
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