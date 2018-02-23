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    TSK'dan Afrin açıklaması: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1873

    AA
    23.02.2018 - 09:54 | Son Güncelleme:

    Türk Silahlı Kuvvetleri'nce, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 1873 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

    SURİYE’nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik 35 gündür sürdürülen ’Zeytin Dalı Harekatı’nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1873’e yükseldi.

    Türk Silahlı Kuvvetleri’nce (TSK), sınırda ve bölgede güvenlik ile istikrarın sağlanması, bölge halkının, teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarılması amacıyla Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG’li ve DEAŞ’lı teröristlere yönelik 20 Ocak’ta başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı'nda 35’inci güne girildi. Türk savaş uçaklarının, teröristlere ait belirlenen hedefleri havadan bombaladığı harekat, karadan da topçu bataryaları ve Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) desteğiyle sürdürülüyor.

    Genelkurmay Başkanlığı, 32 askerin şehit olduğu, 9 sivilin de hayatını kaybettiği harekatın son durumuna ilişkin bilgilendirme yaptı. Bilgilendirmede 44’ü son 24 saatte olmak üzere harekatın başından bu yana toplam 1873 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

    TSK, twitter hesabında terör hedeflerini ateş altına alan obüslerin fotoğraflarını da paylaştı. 

    TSKdan Afrin açıklaması: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1873

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    Etiketler: TSK , Afrin , Zeytin Dalı operasyonu , Zeytin Dalı Harekatı , Afrin operasyonu , son dakika
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