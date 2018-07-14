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    TSK’dan açıklama! 6 terörist öldürüldü…

    İHA
    14.07.2018 - 10:14 | Son Güncelleme:

    Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında, bölücü terör örgütü mensubu 6 terörist etkisiz hale getirildi.

    TSK’dan yapılan son dakika açıklamasında "Irak kuzeyi Zap ve Gara bölgelerine, 13 Temmuz 2018 tarihinde icra edilen hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü mensubu silahlı 6 terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

    Etiketler: son dakika , PKK
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