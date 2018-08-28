TSK'dan 100 kişiye özel mektup

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTSK'dan 100 kişiye özel mektup
GeriGündem TSK'dan 100 kişiye özel mektup
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Gündem
28.08.2018 - 08:04, Son Güncelleme:

TSK'dan 100 kişiye özel mektup

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
TSK'dan 100 kişiye özel mektup

Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki pilot açığının kapatılması için TSK’dan emekli olup sivil havacılık sektöründe çalışan yaklaşık 100 pilota Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndan mektupla çağrı yapıldı.

15 Temmuz darbe girişiminden sonra yoğun temizlik yapılan Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndaki pilot açığının kapatılması için alınan tedbirlere bir yenisi eklendi.

TSK’da önce, çeşitli FETÖ kumpasları ile kurumdan ayrılmak zorunda bırakılan pilotların dönüşü için imkan sağlanmış, ardından da kanun hükmünde kararname ise TSK’da 18 yılını doldurmadan emekli olan pilotlar için dönüş yolu açılmıştı. Sivil havacılık sektöründe kazandıkları ücret ile savaş pilotu olarak kazandıkları ücret arasındaki makasın daraltılması için de formüller üretilmişti. Ancak pilot açığı tam anlamıyla kapatılamadı.

'İHTİYAT PİLOT' PROJESİ

Gazete Vatan'ın haberine göre; Son olarak Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından ‘ihtiyat pilot’ projesi hayata geçirildi. Bu sistemde gönüllülük esas ve sivil havacılık sektöründe görev alan pilotlar ‘tazeleme eğitimi’ aldıktan sonra yılda iki ya da üç kez harbe hazırlık seviyelerini korumaları için 10 günlük kamplara katılmaları sağlanıyor. Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından da bu projenin hayata geçirilmesi için faal olarak görev alan pilotlara mektup yazıldı. 44-50 yaş arasındaki yaklaşık yüz pilota bu mektuplar gönderilirken sistemin gönüllülük esasıyla çalıştığına dikkat çektiler.

EĞİTİM 34 GÜN SÜRECEK

Pilotlara gönderilen davetiyede tazelenme eğitiminin 34 gün süreceği ardından ise yılda iki ya da üç kez 10’ar günlük kamplarda harbe hazırlık seviyelerinin muhafaza edileceği belirtiliyor. Pilotlara belli bir ücret ödemesi de yapılacak. Güvenlik uzmanları bu sistem ile pilotların şu anda faal olarak kullanılmayacağını ancak harp durumunda sisteme hemen dahil edilmek üzere hazır bekletileceklerini söyledi. Benzer sistemlerin dünyanın farklı ülkelerinde de uygulandığına dikkat çektiler.

İŞTE O MEKTUP

“Bölgemizde meydana gelen gelişmelerin yanı sıra, ülkemizin bölgesel ve küresel gücü arttıkça istikbal ve istiklalimize yönelik tehditlerin de bir o kadar arttığını görmekteyiz. (...) Bu maksatla yapılan çalışmalar, eski personelimizin tecrübelerine başvurmanın zaruri hale geldiğini göstermektedir. Ülkemizin ve milletimizin bekasının devamı için gönüllü olmanız durumunda ihtiyat pilot statüsüne alınarak, yapılan planlamaya göre öncelikle 34 iş günü sürecek harbe hazırlık tazeleme eğitimi verilecek. Daha sonraki aşamada harbe hazırlığın devamı amacıyla yılda iki ya da üç kez yaklaşık 10’ar işgünü olacak şekilde harbe hazırlık seviyesini belirlenen uçakla muhafaza etmeniz sağlanacak.”

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

TSK'dan 100 kişiye özel mektup

PKK'ya Faraşin Yaylası'nda darbe

Fren yerine gaza basınca 3 metreden uçtula

Kılıçdaroğlu'ndan 5 yıldızlı veto!