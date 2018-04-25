Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler > Gündem>TSK ve Emniyet'de FETÖ operasyonu: 17 tutuklama

    TSK ve Emniyet'de FETÖ operasyonu: 17 tutuklama

    AA
    25.04.2018 - 21:08 | Son Güncelleme:

    Aydın merkezli 16 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün TSK ve emniyetteki "kripto mahrem imam yapılanmasına"na ilişkin soruşturma kapsamında 17 kişi tutuklandı.

    Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün "TSK ve emniyetteki mahrem yapılanması"na ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 27 şüpheliden işlemleri tamamlan 22'si adliyeye götürüldü.

    Savcılıktaki sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen zanlılardan 17'si tutuklandı 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltındaki 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürdürülüyor. Adreslerinde bulunamayan 2 zanlının yakalanmasına çalışılıyor.

    NE OLMUŞTU?
    İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aydın, Denizli, Ankara, İzmir, Muğla, İstanbul, Şırnak, Siirt, Eskişehir, Adana, Kocaeli, Sivas, Elazığ, Afyonkarahisar, Manisa ve Balıkesir'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlemiş, operasyonda aralarında kamu çalışanlarının da bulunduğu 23 şüpheli gözaltına almış, devam eden operasyonlarda 4 zanlı daha yakalamıştı.

    Terör örgütünün TSK ve emniyetteki "kripto mahrem imam yapılanmasına" mensup oldukları öne sürülen şüphelilere ait dijital verilere el konulmuş, Irak ve Suriye uyruklu kişiler adına kayıtlı GSM hatlarını kullanan bazı şüphelilerin cep telefonlarında “2048 Fun and Relaxing Puzzle Game” oyunu görünümlü yeni kriptolu haberleşme programı tespit edilmişti.

    Etiketler: tutuklama , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri