TSK tayinleri ne zaman açıklanacak?
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde yer alan binlerce personel, tayinler için beklentilerine devam ediyor. TSK tayin açıklamaları için internet üzerinden tarih araştırmalarına devam eden personeller, kurumun resmi internet sitesi ve personel bilgi sistemleri üzerinden yapılacak olan açıklamalara kilitlendi. Peki, TSK tayinleri ne zaman açıklanacak? İşte, binlerce kişinin merakla araştırdığı o konu hakkında bazı bilgiler
TSK tayinleri ne zaman açıklanır sorusu, haziran ayının ortalarına gelinmesi dolayısıyla araştırılan konular arasında yer bulmaya devam ediyor. Uzman erbaşların ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın tayinlerini açıklayan TSK, diğer birimler için ise işlemlerini sürdürüyor. Peki, diğer komutanlıklarda TSK tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o hususlar hakkında bazı bilgiler
TSK TAYİNLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
TSK tayinleri, geçtiğimiz yıl 18 Haziran 2018 akşam saatlerinde açıklanmıştı. Bu bilgiler dahilinde TSK tayinlerinin bugünlerde açıklanması beklenebilir.
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