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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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08.11.2018 - 09:51, Son Güncelleme:

TSK subay alımı gerçekleştiriyor! 3 kuvvete subay başvurusu alınacak

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TSK subay alımı gerçekleştiriyor! 3 kuvvete subay başvurusu alınacak

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) subay alımı gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıklarına gerçekleştirilecek olan subay alımı için başvuruları önümüzdeki günlerde TSK tarafından erişime açılacak. Peki, TSK subay alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte, Şanlı Türk Ordusunda görev almak isteyen gençlerin araştırdığı alım şartları ve detaylı bilgiler

TSK subay alımı için ilan detaylarını erişime açtı. Birçok sınıfta alım yapacak olan Türk Silahlı Kuvvetleri, her kuvvet için özel şartlar arayacak. Peki, TSK subay alımı başvurusu nasıl yapılabilecek? İşte, aranan şartlar ve başvuru süreci hakkında detaylı bilgiler

TSK SUBAY ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar ön başvurularını 22 Kasım 2018 (saat 23.59’a kadar) tarihine kadar, https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak çevrimiçi (online) olarak yapacaklardır. Şahsen, posta kanalı ile, dilekçe ile veya diğer şekillerde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Adaylar https://personeltemin.msb.gov.tr sitesine girdikten sonra E-devlet şifresi ile başvuru ekranını açacaktır. Ardından başvuru sihirbazı ile ilerleyerek tüm adımları tamamladıktan sonra Tercih Yap ekranına yönlendirilecek buradan ilgili Alımı tıklayarak tercih yapacaktır. Tercih işlemini tamamladıktan sonra “Tercihlerimi Göster” butonuna tıklayarak tercihlerini kontrol edecektir. Tercihlerim sayfasında yer alan tercihler adayın kayıtlı tercihleri olup ayrıca bir kaydetme işlemi yapmayacaktır. Adayların TC Kimlik Numaraları Aday Numarası olarak kullanılacaktır. Başvurunun tamamlanmasını müteakip bütün işlemlerde TC Kimlik Numarası kullanılacaktır.

Adaylar bilgilerini ve tercihlerini müracaat tarihinin bitimine kadar güncelleyebilecektir.

BİRDEN FAZLA KUVVET KOMUTANLIĞINA BAŞVURULABİLECEK

Adaylar mutlaka en az bir Kuvvet Komutanlığını (aday üç kuvvet komutanlığını da tercih edebilir) tercih edecekler, birden fazla Kuvvet Komutanlığını tercih eden adayların, Kuvvet Komutanlığı tercihleri sırasız (önceliksiz) olacaktır. Kuvvet Komutanlığı tercihini yapan adaylar, mezun olduğu lisans programına göre tercih ettiği her Kuvvet K.lığı için, öncelikli (sıralama şeklinde) “en fazla beş” sınıf tercihi yapabilecektir.

Kaynak okul programına göre beşten az sınıfı tercih edebilen adaylar için tercih hakkı, tercih edebildiği sınıf sayısı kadar olacaktır.

En fazla beş sınıf tercihine ilave olarak istekli olan adaylara “Yaptığım tercihlerime göre sınıflandırılamamam durumunda idare tarafından, bu kılavuzda belirtilen kaynak okul programlarına ve kontenjanlara uygun olarak diğer sınıflara yapılacak sınıflandırmayı kabul ediyorum.” beyanını içeren “İdare Tasarrufu” tercih hakkı verilecektir.

SINAVDA NELER SORULACAK?

Genel Kültür Sınavı: Bando, Pratisyen Tabip, Diş Hekimi, Eczacı, Uzman Tabip (Göğüs Hst., Anestezi, Acil Tıp vb.) için başvuruda bulunacak adaylar MEBS Okl.ve Eğt.Mrk.K.lığında, aşağıdaki konu başlıkları ve soru miktarlarından oluşan Genel Kültür Sınavına
tabi tutulacaktır.

TSK subay alımı gerçekleştiriyor 3 kuvvete subay başvurusu alınacak

Genel kültür sınavı her biri 2 puan değerinde çoktan seçmeli 50 sorudan oluşacak ve sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Yanlış cevapların doğru cevaplara etkisi olmayacaktır. Sınavdan 50 ve üzerinde puan alan aday başarılı kabul edilecektir.

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