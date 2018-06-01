TSK duyurdu! Gri listedeki o terörist öldürüldü...

Giresun'un Güce ilçesi kırsalında dün öldürülen iki teröristten birinin, terörden arananlar listesinin gri kategorisinde yer alan Soreş kod adlı Barış Coşkun olduğu belirlendi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, Güce kırsalında yürütülen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, gri listede yer alan Soreş kod adlı Barış Coşkun olduğunun tespit edildiği bildirildi.

Terörle mücadele kapsamında Güce ilçesi kırsalında arama tarama faaliyetleri sırasında, Şabankale mevkisinde dün öğle saatlerinde güvenlik güçleri ile iki kişi oldukları belirlenen terör örgütü mensupları arasında sıcak temas sağlanmış, çatışma sonucu geçen yıl Trabzon'un Maçka ilçesinde 15 yaşındaki Eren Bülbül ve bir astsubayı şehit eden grupta yer alan iki terörist etkisiz hale getirilmişti.

