Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>TSK duyurdu! Gri listedeki o terörist öldürüldü...

    TSK duyurdu! Gri listedeki o terörist öldürüldü...

    AA
    01.06.2018 - 10:18 | Son Güncelleme:

    TSK’dan yapılan son dakika açıklamasında “Dün Giresun/Güce kırsalında gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin gri listede yer alan Soreş kod adlı Barış Coşkun olduğu tespit edilmiştir” denildi.

    Giresun'un Güce ilçesi kırsalında dün öldürülen iki teröristten birinin, terörden arananlar listesinin gri kategorisinde yer alan Soreş kod adlı Barış Coşkun olduğu belirlendi.

    Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, Güce kırsalında yürütülen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, gri listede yer alan Soreş kod adlı Barış Coşkun olduğunun tespit edildiği bildirildi.     

    Terörle mücadele kapsamında Güce ilçesi kırsalında arama tarama faaliyetleri sırasında, Şabankale mevkisinde dün öğle saatlerinde güvenlik güçleri ile iki kişi oldukları belirlenen terör örgütü mensupları arasında sıcak temas sağlanmış, çatışma sonucu geçen yıl Trabzon'un Maçka ilçesinde 15 yaşındaki Eren Bülbül ve bir astsubayı şehit eden grupta yer alan iki terörist etkisiz hale getirilmişti.

    Giresun’da sıcak temas: PKKya ağır darbeGiresun’da sıcak temas: PKK'ya ağır darbe

     

    Etiketler: TSK , son dakika , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri