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    TSK'dan Şemdinli açıklaması! 3 terörist öldürüldü…

    AA
    24.04.2018 - 17:04 | Son Güncelleme:

    TSK, Hakkâri Şemdinli kırsalında, Kuzey Irak Kani-Rash Bölgesinde icra edilen operasyon kapsamında tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu üç teröristin taarruz helikopter kolu ile gerçekleştirilen atışlar sonucu etkisiz hale getirildiğini açıkladı. 

    Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında, Irak'ın kuzeyi Kani-Rash bölgesinde icra edilen operasyon kapsamında tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 terörist, taarruz helikopteri ile gerçekleştirilen atışlar sonucu etkisiz hale getirildi.

    Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde, dünkü "yurt içi olaylar"a ilişkin bilgilere yer verildi.     

    Buna göre, Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında, Irak'ın kuzeyi Kani-Rash bölgesinde icra edilen operasyon kapsamında tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 terörist, taarruz helikopteri ile gerçekleştirilen atışlar sonucu etkisiz hale getirildi.     

    Şırnak merkezde güvenlik güçleri tarafından yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde bölücü terör örgütü mensubu bir terörist teslim oldu.     

    Güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramalarında da Siirt'in Eruh, Hakkari'nin Çukurca ve Kars'ın Kağızman ilçelerinde tespit edilen toplam 3 el yapımı patlayıcı imha edildi.     

    Etiketler: TSK , gündem
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