TSK personeli için fazla mesai çalışması
MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde (TSK) görevli tüm devlet memurlarına fazla çalışma ücreti ödenebilmesi veya bu kapsamda idari izin verilebilmesine yönelik çalışma yürütüldüğünü açıkladı.
CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in TSK personelinin fazla mesai ücretlerine yönelik soru önergesini yanıtlayan Akar, TSK’daki devlet memurlarına ‘fazla çalışma ücreti/izin’ ile ilgili esasların uygulanmayacağına dair yasada hüküm bulunduğunu, bu kapsamda fazla çalışma ücreti ödenemediğini ve fazla çalışma karşılığı idari izin verilemediğini bildirdi.
YÖNETİCİLERE ÖDENİYOR
Bakan Akar, Bütçe Yasası’na göre kısıtlamalara bağlı olmaksızın ve her bir makam için aylık toplam 450 saati geçmemek üzere bakanlıklar, genel müdürler ve daha üst birim yöneticileri ile Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, kuvvet komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndaki daire başkanı ve daha üst birimlerin yöneticilerine fazla çalışma ücreti ödendiğini vurguladı. TSK personelinin tümüne fazla çalışma ücreti ödenmesine yönelik çalışma başlattıklarını kaydeden Akar, “Fazla çalışma ücretinin TSK’da görevli tüm devlet memurlarına ödenebilmesi veya bu kapsamda idari izin verilebilmesi maksadıyla 657 Sayılı Kanun’un 232’nci maddesinin yeniden düzenlenmesi çalışmaları yürütülüyor” dedi.
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, konuyu Milli Savunma Bakanlığı’nın bütçesinin görüşüldüğü Plan ve Bütçe Komisyonu’nda gündeme getirdiğini anımsatarak, “Kamu Denetçiliği Kurumu, Milli Savunma Bakanlığı’na, TSK personeline fazla mesai karşılığında ücret ödenmesi veya izin verilmesi konusunda tavsiye kararı vermişti” dedi.
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