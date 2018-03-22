TSK paylaştı! İşte ilk görüntüler

TSK'nın Twitter adresinden yapılan açıklamada görüntülerle birlikte, "Afrin’de terör izleri bir bir siliniyor... Afrin/Hacıhasanlı bölgesinde, hava harekâtı ile imha edilmiş olan terör örgütünün eğitim kampı ve muhabere merkezi" mesajı paylaşıldı.