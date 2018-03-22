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    TSK paylaştı! İşte ilk görüntüler

    Hürriyet Haber
    22.03.2018 - 12:00 | Son Güncelleme:

    Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de imha edilen terör örgütünün eğitim kampı ve muhabere merkezinin görüntülerini paylaştı.

    TSK'nın Twitter adresinden yapılan açıklamada görüntülerle birlikte, "Afrin’de terör izleri bir bir siliniyor... Afrin/Hacıhasanlı bölgesinde, hava harekâtı ile imha edilmiş olan terör örgütünün eğitim kampı ve muhabere merkezi" mesajı paylaşıldı.

    Etiketler: TSK , Zeytin Dalı Harekatı , terörle mücadele , gündem
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