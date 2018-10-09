TSK paylaştı! 3 bin metrede nefes kesen anlar…
Türk Silahlı Kuvvetleri, sosyal medya hesaplarında, 3 bin metre rakımdaki kayalıktan helikopterle gerçekleştirilen tahliye operasyonunun görüntülerine yer verdi.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 3 bin metre rakımdaki kayalıktan helikopterle gerçekleştirilen tahliye operasyonunun görüntülerini paylaştı.
TSK'nın sosyal medya hesaplarından yaptığı video paylaşımında, pilotların 3 bin metre rakımdaki kayalıktan gerçekleştirdiği tahliye operasyonunun görüntüleri yer aldı.
Tahliye operasyonunun görüntüleri, paylaşımın ilk dakikalarında kullanıcılar tarafından yüzlerce beğeni aldı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle