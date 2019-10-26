TSK mobil hastanelerle sağlık nöbetinde
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Barış Pınarı harekât alanında çalışmalarını sürdürürken halkın insani ihtiyaçlarını karşılamak için de yardım elini uzatıyor.
Terör örgütü PYD/YPG çekilirken Tel Abyad’ın tek hastanesini kullanılamaz hale getirdiği için sağlık hizmeti TSK ve Kızılay’ın mobil hastaneleriyle karşılanıyor. İletişim Başkanlığı, Tel Abyad’da her gün 500’den fazla kişiye sağlık hizmeti verildiği bilgisini paylaştı. Mobil hastanelerde başta çocuk hastalıkları olmak üzere dahiliye, radyoloji ve laboratuvar üniteleri bulunuyor. Ayrıca, bölgede TSK’nın kurduğu seyyar fırınlarda da ekmekler üretilerek halka ücretsiz veriliyor. Seyyar fırınlarda günde 3 bini aşkın ekmek üretiliyor.
Bölgede yaşayan ve doğum sancıları tutan Suriyeli hamile bir kadın da Mehmetçik tarafından zırhlı araçla Akçakale’deki hastaneye yetiştirildi. Anne Ziheyye El Halil, teşekkür amacıyla kızının ismini ‘Pınar’ koyduğunu söyledi.
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