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    TSK: Kuzey Irak'ta 12 silahlı terörist etkisiz hale getirildi

    AA
    21.03.2018 - 08:33 | Son Güncelleme:

    Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta saldırı hazırlığında olan 12 silahlı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

    Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta saldırı hazırlandığındaki 12 silahlı bölücü terör örgütü mensubunun, 20 Mart'ta düzenlenen hava harekatında etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

    Etiketler: TSK , Hakurk , Kuzey Irak , hava harekatı , gündem
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