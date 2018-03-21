TSK: Kuzey Irak'ta 12 silahlı terörist etkisiz hale getirildi

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta saldırı hazırlandığındaki 12 silahlı bölücü terör örgütü mensubunun, 20 Mart'ta düzenlenen hava harekatında etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
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