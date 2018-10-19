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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eray GÖRGÜLÜ/ANKARA
19.10.2018 - 11:21, Son Güncelleme:

TSK için ürettiler! Tatbikatlarda bir ilk

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TSK için ürettiler! Tatbikatlarda bir ilk

TÜBİTAK desteğiyle geliştirilen ve askerlere sanal ortamda tatbikat yapabilme imkânı sunan harp oyunu simülasyonlarında “müşterek dönem” başlıyor. Genelkurmay’ın kullanımına sunulması hedeflenen projenin ilk etabı olan Müşterek Harp Oyunu Simülasyonu’nun yazılım altyapısı tamamlandı. İki yılda 2,5 milyon TL harcanarak tamamlanan prototip sistem, model ve arayüzlerin eklenmesinin ardından TSK’ya kara, hava ve deniz olmak üzere tüm unsurların katılımıyla sanal ortamda tatbikat yapabilme yetkinliği kazandıracak.

METEKSAN Savunma bünyesinde 2007 yılında başladıkları TÜBİTAK projesiyle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için Deniz Harp Oyunu Simülasyonu (DEHOS) projesini üreten ve Deniz Kuvvetleri’ne sanal ortamda tatbikat yapabilme yeteneği kazandıran ekip, şimdi de Genelkurmay Başkanlığı’nın tüm ordu için kullanabileceği harp oyunu simülasyonu üzerinde çalışıyor.

DÜNYADA YAYGINLAŞIYOR

Yeni projeye CEY Savunma bünyesinde devam ettiklerini belirten CEY Savunma Genel Müdür Yardımcısı Orkun Zorba, “METEKSAN’dayken aralarında tecrübeli mühendisler, alan uzmanları ve emekli denizcilerin de bulunduğu 20-25 kişilik bir ekiple Deniz Kuvvetleri’ne güzel bir sistem teslim ettik. Şimdi yine alanında uzman isimlerle, Müşterek Harp Oyunu Simülasyonu üzerine çalışıyoruz” dedi. Eğitim, analiz, tedarik gibi farklı amaçlar için kullanılan ve dünyada giderek yaygınlaşan harp oyunu simülasyonları ile ilgili de bilgi veren Zorba, şunları söyledi:

DENİZ KUVVETLERİ ETKİN ŞEKİLDE KULLANIYOR

“Harp Oyunları, harp unsurlarının teori, prensip ve uygulamalara dayanan simülasyon üzerinde test edilip düzenlendiği, tekrar planlandığı ortamlardır. Gerçek olmayan bir rakibe karşı, karmaşık koşullar altında durum analizinin yapılabildiği savaş simülasyonlarıdır. DEHOS; bu alanda ülkemizde geliştirilmiş en önemli projelerden birisi. Deniz Kuvvetlerinin bilgisayar destekli harp oyunu ihtiyacını karşılamak amacıyla TÜBİTAK’ın sağladığı finansal destekle geliştirildi. Bugün halen Deniz Kuvvetlerimiz tarafından etkin bir şekilde kullanılıyor.”

TSK için ürettiler Tatbikatlarda bir ilk



Denizciler için geliştirilen harp oyunu simülasyonunun, görüldükçe Kara ve Hava kuvvetleri tarafından da talep edilmesi üzerine hepsinin bir arada kullanılabileceği bir sistem üzerine çalışma başlattıklarını belirten Zorba, şöyle devam etti:

YAZILIM ALTYAPISI TAMAMLANDI

“İlk önce sistemin yazılım altyapısını tamamlamak için yaklaşık iki buçuk yıl önce Yeni Nesil Bir Müşterek Harp Oyunu Simülasyon Altyapısı (NAUTILUS) projesini başlattık. Bütçesinin bir kısmına TÜBİTAK desteği de aldığımız 2,5 milyon TL bedelli projeyi yakın zamanda tamamladık. Modellerin çalıştığı ve simülasyonun koşturulduğu yazılım motoru bu projenin en kritik bileşenlerden birisi ve biz bu adımı atmış olduk. Üzerine örnek modeller ve dokunmatik grafiksel arayüzler de ekledik. Modellerin genişletilmesi ve arayüzlerin tamamlanması ile projeyi ürünleştirmek istiyoruz. Modellerin otonom davranabildiği yapay zeka yeteneğine sahip olacağı Müşterek Harp Oyunu Simülasyonu’na sanal ve artırılmış gerçeklik yeteneklerini de ekliyoruz. Böylece kullanıcı, yapay zeka sayesinde karşısında öğrenen ve taktik operasyonlara cevap verebilen bir rakibe karşı oynarken aynı zamanda sanal ve artırılmış gerçeklik sayesinde, gerçek tatbikatla sanal ortamı birlikte kullanılabilecek.

SANAL GÖZLÜKLE GERÇEK DENEYİM

Örneğin bir asker, gerçek tatbikat ortamında sanal gözlüğü taktığında kendisine gelen bir füzeyi görebilecek. Ya da gerçek mermi kullanmadan, gerçek bir deneyim yaşayabilecek. Başlangıçta bilinen hazır kütüphaneler ve güncel teknolojilerden yararlanırken, bugün artık bu sistemleri tamamıyle milli imkanlarla geliştirebiliyoruz ve özellikle üçüncü parti bileşenlere bağımlılığı da asgari seviyelerde tutuyoruz. Böylece bir taraftan ürünlerimize güncel ve dünyada kabul gören teknolojileri aktarıyoruz, bir taraftan da özgün ve milli ürünler geliştirmiş oluyoruz. Projemizi bir adım ileriye götürebilmek ve son kullanıcının beğenisine sunabilmek için biraz daha zamana ve desteğe ihtiyacımız var.”

 

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