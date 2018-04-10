TSK duyurdu... Talihsiz olay: 1 şehit

TSK açıklamasında, "10 Nisan 2018 tarihinde Hakkari Çukurca bölgesinde bulunan unsurlarımızın icra ettiği operasyon esnasında, kazaen uçurumdan düşen bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur" denildi.
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