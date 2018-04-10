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    TSK duyurdu... Talihsiz olay: 1 şehit

    Hürriyet Haber
    10.04.2018 - 17:57 | Son Güncelleme:

    TSK, Çukurca'daki operasyonlarda bir askerin şehit olduğunu duyurdu.

    TSK açıklamasında, "10 Nisan 2018 tarihinde Hakkari Çukurca bölgesinde bulunan unsurlarımızın icra ettiği operasyon esnasında, kazaen uçurumdan düşen bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur" denildi.

    Etiketler: Asker , gündem
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