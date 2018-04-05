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    TSK duyurdu! Cudi’de 4 terörist öldürüldü…

    Hürriyet Haber
    05.04.2018 - 16:17 | Son Güncelleme:

    TSK’dan yapılan son dakika açıklamasındada Cudi Dağı’nda devam eden operasyonda 4 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu. TSK sosyal medyadan paylaştığı mesajda “Komandolar Cudi’de... 4 Nisan 2018’de başlatılan hava destekli operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirilmiştir.” dedi.

    TSK yaptığı açıklamada Cudi Dağı’nda 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Şırnak'ta, Cudi Dağı'nda tespit edilen PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla hava destekli operasyon başlatılmış operasyon kapsamında savaş uçakları, teröristlerin olduğu bölgeleri ve kaçış noktalarını bombalamıştı.

    Şırnak Valiliği, Cudi Dağı'nda tespit edilen PKK'lı teröristlere yönelik operasyonla ilgili açıklama yaptı. İki ayrı bölgede 4 teröristin öldürüldüğü belirtilen açıklamada şöyle denildi:

    "Şehit Piyade Kurmay Albay Gökhan Peker operasyonu kapsamında 5 Nisan 2018 günü 2 ayrı bölgede 4 terörist İHA ile tespit edilmiş ve yakın hava desteği sonucunda silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara aralıksız olarak devam edilmektedir."

     

    Etiketler: gündem
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