TSK duyurdu... 11 terörist öldürüldü
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) terör örgütüne yönelik dün ve bugün düzenlenen hava harekatlarında, 11 terörist etkisiz hale getirildi.
TSK'dan yapılan bilgilendirmeye göre, Şırnak kırsalı ile Irak'ın kuzeyindeki Gara, Zap ve Metina bölgelerine 30-31 Ekim'de düzenlenen hava harekatlarında, bölücü terör örgütüne ait barınak ve mühimmat depoları imha edildi.
Harekatlarda, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 11 bölücü terörist etkisiz hale getirildi.
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