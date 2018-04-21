Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>TSK Cinderes'te hastane açtı

    TSK Cinderes'te hastane açtı

    Hürriyet Haber
    21.04.2018 - 23:32 | Son Güncelleme:

    TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) Afrin ilçesine bağlı Cinderes beldesinde çocuk, dahiliye, fizik tedavi ve kulak burun boğaz bölümlerinden oluşan Acil Yardım Hastanesi açtı.

    TSK ile Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) unsurlarının, terör örgütü YPG/PKK’dan temizlediği Cinderes beldesi sakinleri için kurulan hastanede ücretsiz ilaç ve tedavi imkânı sağlanıyor. Hastanede laboratuvar ve radyoloji hizmeti de veriliyor. Acil tıp, anestezi, göz ve genel cerrahi uzmanının bulunduğu hastanede diş ve kadın doğum bölümünün de kurulması planlanıyor. Hastane, 400 kişi kapasitesiyle haftanın her günü kesintisiz hizmet veriyor. Cinderes beldesinin ileri gelenleri, 18 Nisan’da kendilerini yönetmek ve kent merkezinde yerel hizmetleri sağlamak için Kürt ve Arap oluşan bir yerel meclis kurmuştu.

    Etiketler: gazetehaberleri , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri