TSK bu sabah açıkladı! 5 gün önce gerçekleşmişti, büyük darbe...

Irak kuzeyi Kandil bölgesine askeri birliklere saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik 22 Mart 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde; 41 terörist etkisiz hale getirildi. Hatay'ın Arsuz ilçesi kırsalında da icra edilen hava destekli operasyonda saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 11 terörist etkisiz hale getirildi.





AFRİN'DEN ACI HABER GELDİ

Afrin'de arama tarama faaliyetleri sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 asker şehit oldu. TSK'dan yapılan açıklama şöyle: Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında 26 Mart 2018 tarihinde Afrin bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyetleri esnasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucunda iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz.