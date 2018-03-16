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    TSK az önce paylaştı! İşte Afrin'den son görüntüler

    ANKARA (AA)
    16.03.2018 - 09:22 | Son Güncelleme:

    Suriye'nin kuzeyindeki Afrin'de halk, terör örgütünün tüm engellemelerine karşın ilçe merkezinden kaçıyor. Sivillerin teröristlerin oluşturduğu engelleri kazma-küreklerle aşmaları, insansız hava araçlarıyla görüntülendi. TSK'dan yapılan son açıklamaya göre, Zeytin Dalı harekâtının başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3530 oldu.

    TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Afrin'deki terör hedeflerine yönelik düzenlediği Zeytin Dalı harekâtı devam ediyor. TSK'nin desteklediği Özgür Suriye Ordusu kuvvetleriyle ilçe merkezine yaklaşmasıyla Afrin'deki siviller de kaçmaya başladı. Sivilleri kalkan olarak kullanmayı planlayan teröristler buna engel olmak için ilçe merkezinin çeşitli yerlerine engel ve barikatlar kurdu.

    Genelkurmay Başkanlığı'nın sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerde, sivil halkın Afrin merkezinden kaçmasına ilişkin anlar yer aldı. Terör örgütü YPG/PKK üyeleri kurdukları barikat ve engellerle halkın ilçe merkezinden kaçmasına engel olurken, vatandaşlar kazma ve küreklerle bunları aşarak ilçe merkezinden ayrılıyor.TSK az önce paylaştı İşte Afrinden son görüntüler

    Etiketler: TSK , Zeytin Dalı Harekatı , terörle mücadele , gündem
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