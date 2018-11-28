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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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28.11.2018 - 12:21, Son Güncelleme:

TSK astsubay alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

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TSK astsubay alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

TSK subay alımı bando, pratisyen tabip, diş hekimi, eczacı ve uzman tabip alanlarından yapılacak. Türk Silahlı Kuvvetler subay ve astsubay alımı başvuruları için verilen süre 22 Kasım’da sona erdi. Peki, TSK astsubay alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Türk Silahlı Kuvvetleri 2018 yılı Muvazzaf Subay ve Astsubay alımları için başvuru kılavuzunu geçtiğimiz haftalar yayınlamıştı. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda istihdam edilecek olan subay ve astsubayların belirlenmesi için başlatılan ön başvuru süreci tamamlandı. Subay ve astsubay alımı başvuru sürecinin sona ermesi ardından sonuç heyecanı başladı. 

MSB subay astsubay alımı başvuru sonuçları için henüz açıklanan bir tarih yok. Başvuru kılavuzunda sonuçlar için de net bir tarih verilmedi.

SINAV SORULARI HAKKINDA

Genel Kültür Sınavı: Bando, Pratisyen Tabip, Diş Hekimi, Eczacı, Uzman Tabip (Göğüs Hst., Anestezi, Acil Tıp vb.) için başvuruda bulunacak adaylar MEBS Okl.ve Eğt.Mrk.K.lığında, aşağıdaki konu başlıkları ve soru miktarlarından oluşan Genel Kültür Sınavına tabi tutulacaktır.

Genel kültür sınavı her biri 2 puan değerinde çoktan seçmeli 50 sorudan oluşacak ve sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Yanlış cevapların doğru cevaplara etkisi olmayacaktır. Sınavdan 50 ve üzerinde puan alan aday başarılı kabul edilecektir.

ADAYLARIN TABİ TUTULACAKLARI SEÇİM AŞAMALARI NELERDİR?

a. Seçim Aşaması Faaliyetleri Nelerdir?

(1) Genel Kültür Sınavı [(Bando, Pratisyen Tabip, Diş Hekimi, Eczacı, Uzman Tabip (Göğüs Hst., Anestezi, Acil Tıp vb.) sınıfları için],

(2) Evrak Kontrol,

(3) Fiziki Değerlendirme,

(4) Kişilik Değerlendirme Testi,

(5) Fiziki Yeterlilik Testi (Spor),

(6) Mülakat Sınavı,

(7) Yüzme Testleri (Deniz Piyade sınıfı için),

(8) Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (Bando Sınıfı İçin),

(9) Üç Boyutlu Görüş Testi (Harita Mühendisi Sınıfı için),

(10) Sağlık Kurulu Raporu İşlemleri,

(11) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması.

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