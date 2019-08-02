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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Selahattin SÖNMEZ/ANKARA
02.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

'TSK asimetrik tehditler karşısında teminatımızdır'

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'TSK asimetrik tehditler karşısında teminatımızdır'

Yüksek Askeri Şûra (YAŞ) üyeleri dün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında Anıtkabir’i ziyaret etti.

Heyette Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Atatürk’ün mozolesine çelenk bırakmasından sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Erdoğan ve beraberindeki YAŞ üyeleri, daha sonra Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektirerek Misak-ı Milli Kulesi’ne geçti. Burada Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları yazdı: “Aziz Atatürk, 2019 yılı Yüksek Askeri Şûra toplantısı öncesinde şûra üyeleri olarak huzurunuzdayız. Bu seneki şûra toplantımızı Doğu Akdeniz ve Suriye’nin kuzeyi başta olmak üzere vatanımızın bekasına, milletimizin bütünlüğüne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin hak ve menfaatlerine yönelik tehditlerin arttığı bir dönemde icra ediyoruz. 15 Temmuz ihaneti sonrasında aldığımız tedbirler sayesinde disiplini, motivasyonu, caydırıcılığı ve hareket kabiliyeti artan Türk Silahlı Kuvvetleri’miz bu asimetrik tehditler karşısında en büyük teminatımızdır. Şûra çalışmalarımızın ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyor, Zat-ı âlinizi ve aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Ruhunuz şad olsun.” 

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