'TSK asimetrik tehditler karşısında teminatımızdır'
Yüksek Askeri Şûra (YAŞ) üyeleri dün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında Anıtkabir’i ziyaret etti.
Heyette Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Atatürk’ün mozolesine çelenk bırakmasından sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Erdoğan ve beraberindeki YAŞ üyeleri, daha sonra Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektirerek Misak-ı Milli Kulesi’ne geçti. Burada Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları yazdı: “Aziz Atatürk, 2019 yılı Yüksek Askeri Şûra toplantısı öncesinde şûra üyeleri olarak huzurunuzdayız. Bu seneki şûra toplantımızı Doğu Akdeniz ve Suriye’nin kuzeyi başta olmak üzere vatanımızın bekasına, milletimizin bütünlüğüne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin hak ve menfaatlerine yönelik tehditlerin arttığı bir dönemde icra ediyoruz. 15 Temmuz ihaneti sonrasında aldığımız tedbirler sayesinde disiplini, motivasyonu, caydırıcılığı ve hareket kabiliyeti artan Türk Silahlı Kuvvetleri’miz bu asimetrik tehditler karşısında en büyük teminatımızdır. Şûra çalışmalarımızın ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyor, Zat-ı âlinizi ve aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Ruhunuz şad olsun.”
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