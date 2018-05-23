TSK, Afrin'de mühimmat deposu tespit etti

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) yapılan açıklamada Afrin bölgesinde icra edilen arama faaliyetleri esnasında teröristlere ait bir mühimmat deposunun tespit edildiği duyuruldu. TSK, tespit edilen mühimmata dair de fotoğraflar paylaştı.
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