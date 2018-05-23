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    TSK, Afrin'de mühimmat deposu tespit etti

    ANKARA (DHA)
    23.05.2018 - 09:29 | Son Güncelleme:

    TSK’dan yapılan son açıklamada Afrin’de bulunan mühimmat deposunun görüntüleri paylaşıldı.

    TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) yapılan açıklamada Afrin bölgesinde icra edilen arama faaliyetleri esnasında teröristlere ait bir mühimmat deposunun tespit edildiği duyuruldu. TSK, tespit edilen mühimmata dair de fotoğraflar paylaştı.

    TSK, Afrinde mühimmat deposu tespit etti

    Etiketler: mühimmat deposu , PKK , gündem
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