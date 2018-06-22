Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>TSK adım adım ilerliyor ... İşte Kandil'in girişi

    TSK adım adım ilerliyor ... İşte Kandil'in girişi

    İHA
    22.06.2018 - 13:43 | Son Güncelleme:

    Kandil’e yönelik devam eden operasyon kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri, Hakurk bölgesinden içeriye doğru ilerliyor. PKK’ya yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri’nin sınır ötesindeki operasyonları aralıksız sürerken, örgütün kalbi niteliğini taşıyan Kandil’in güneyden giriş noktası görüntülendi.

    Kuzey Irak’ta ilerleyişini sürdüren Türk silahlı Kuvvetleri, “Gel, vur, kal, yerleş. Stratejik noktalara konuşlan” parolasıyla adım adım ilerliyor. 10 Mart’tan bu yana yapılan operasyon kapsamında yaklaşık 35 kilometre içeri girilerek 3 kamp yok edildi.

    Operasyon kapsamında F16’lar tarafından bombalanan en yoğun yerlerden biri de terör örgütünün kalbi niteliğini taşıyan Kandil oluşturuyor. Bölgedeki sıcak gelişmeleri yerinde takip eden İhlas Haber Ajansı ise örgünün en önemli noktası olan Kandil’in güney bölgesindeki giriş noktasını görüntüledi.

    Glazer dağından itibaren başlayan örgütün etkinliği, devamındaki vadinin akabinde başlayan Kandil Dağı ile beraber yoğunlaşıyor. Bölgede PKK’lılar tarafından belli noktalara yerleştirilen sözde bayraklar ise dikkat çekti. Bölgede PKK’nın sözde silahlı kanadı HPG’nin kayalara isimlerini yazdığı görüldü. TSK’nin Kandil operasyonlarının ardından PKK’lı teröristlerin kontrol noktalarını boşalttığı daha çok devriye şeklinde gezdikleri aktarıldı. Alınan bilgilere göre irili ufaklı birçok köyün olduğu bölgede, teröristlerle köylülerin iç içe bir yaşam halinde gündelik hayatlarını sürdürdüğü ve terör saldırısı için Türkiye’ye sızma girişimleri planları yapıyorlardı. TSK, PKK için önem arz eden ve Türkiye'ye sızmaların yapıldığı Bradost ve Barazgir'de de kontrolü ele aldığını açıklamıştı. Artık teröristlerin bölgede devriye şeklinde hareket ettiği de aktarıldı.

    Öte yandan, TSK’nın Irak kuzeyi Hakurk ve Kani Rash bölgelerine dün düzenlenen hava harekatları neticesinde; silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edilmiş, silahlı 9 terörist etkisiz hale getirilmişti.

    Etiketler: son dakika , haberler
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri