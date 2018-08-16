TSK açıkladı: Saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü
Tüsk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Bingöl'de üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen teröristlere yönelik gerçekleştirilen hava harekatında 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
TSK'dan yapılan açıklamada ''Bingöl/Adaklı kırsalında 15 Ağustos 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı beş terörist etkisiz hale getirilmiştir'' denildi.
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