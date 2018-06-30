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    TSK açıkladı... Avaşin Basyan bölgesine hava harekatı

    AA
    30.06.2018 - 14:03 | Son Güncelleme:

    Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesine düzenlenen hava harekatında 4 terörist etkisiz hale getirildi.

    Genelkurmay Başkanlığı'nın, Twitter hesabından yapılan açıklamada, Irak kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesine bugün hava harekatı düzenlendiği belirtildi.
    Operasyonda, bölücü terör örgütü mensubu 4 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

    Etiketler: Kuzey Irak , TSK , son dakika , haberler
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