TSK açıkladı... Avaşin Basyan bölgesine hava harekatı

Genelkurmay Başkanlığı'nın, Twitter hesabından yapılan açıklamada, Irak kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesine bugün hava harekatı düzenlendiği belirtildi. Operasyonda, bölücü terör örgütü mensubu 4 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
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