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    TSK açıkladı! 91 PKK'lı terörist öldürüldü...

    AA
    24.03.2018 - 12:32 | Son Güncelleme:

    TSK'dan yapılan son dakika açıklamasında 17-23 Mart'ta Diyarbakır, Şırnak, Bitlis, Bingöl ve Irak’ın kuzeyindeki operasyonlarda 91 terörist etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

    TSK açıklamasında “Son bir haftada Diyarbakır, Şırnak, Bitlis ve Bingöl ile Irak’ın kuzeyinde yürütülen orta ve küçük çaplı operasyonlarda 1’i lider kadroda olmak üzere 91 terörist etkisiz hale getirildi” denildi.

    Ayrıntılar birazdan...

     

    Etiketler: açıklama , kuzey ırak , Son dakika , gündem
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