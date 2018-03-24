TSK açıkladı! 91 PKK'lı terörist öldürüldü...

TSK açıklamasında “Son bir haftada Diyarbakır, Şırnak, Bitlis ve Bingöl ile Irak’ın kuzeyinde yürütülen orta ve küçük çaplı operasyonlarda 1’i lider kadroda olmak üzere 91 terörist etkisiz hale getirildi” denildi.

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