TSK açıkladı: 7'si sözde lider kadroda 52 terörist…

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) terör örgütlerine yönelik yurt içinde ve dışında yürütülen operasyonlarda, geçen hafta, terör örgütünün sözde 'Sincan sorumlusu'nun da aralarında bulunduğu 52 terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan haftalık bilgilendirmede, TSK'nın, ülkenin ve milletin güvenliğini sağlamak amacıyla yurt içinde ve dışında başta FETÖ/PDY, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğü vurgulandı. 10- 16 Ağustos günlerindeki 1 haftalık süreçte PKK/KCK terör örgütünün sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullandığı Şırnak, Siirt ile Irak'ın kuzeyinde yürütülen büyük ve orta çaplı operasyonlara taarruz anlayışıyla aralıksız devam edildiği belirtilerek, şöyle denildi:

"İcra edilen operasyonlarda; Irak kuzeyi/Sincar Dağı bölgesinde 15 Ağustos 2018 tarihinde etkisiz hale getirilen sözde PKK/KCK terör örgütü yürütme konseyi üyesi ve Sincar sorumlusu Mam Zeki Şengali (K) İsmail Özden dahil, yedisi sözde lider kadroda bulunan, yurt içinde 39 ve yurt dışında 13 olmak üzere toplam 52 terörist etkisiz hale getirilmiştir. 19 adet piyade tüfeği, iki adet tabanca ve bu silahlara ait muhtelif mühimmat ile bir adet RPG-7 roket atar, 30 adet el bombası, 10 adet telsiz, 150 kg amonyum nitrat ele geçirilmiş ve 41 adet EYP imha edilmiştir. 8 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır."

Terör örgütünün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik operasyonlarda, 20 bin 728 paket kaçak sigara ele geçirildiği belirtilen açıklamada, kararlılıkla yapılan operasyonlarla PKK/KCK terör örgütü üzerinde oluşturulan baskı sonucu örgütün serbest hareket etmesinin ve eylem kabiliyetinin kısıtlandığı kaydedildi.

'FIRAT KALKANI HAREKATI'

Suriye’nin kuzeyinde gerçekleştirilen 'Fırat Kalkanı Harekatı'nda bugüne kadar 243 meskun mahal ve 2 bin 15 kilometre karelik alanın kontrol altına alındığı vurgulanan TSK bilgilendirmesinde, "Bab bölgesinde patlayıcı ve mayın arama/temizleme çalışmaları sürdürülürken; PKK/KCK/PYD-YPG terörist unsurlarının Münbiç’ten batıya doğru olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına hassasiyetle devam edilmektedir. Bölgede yürütülen normalleşme (altyapı, üstyapı, yerel yönetimlerin desteklenmesi vb.) çalışmalarına katkı sağlanmaktadır" denildi.

İDLİB BÖLGESİ

Suriye'nin İdlib bölgesinde ise Astana mutabakatı kapsamında TSK birliklerinin 'Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü' olarak görev yaptığı ve 13 Ekim 2017'den bugüne kadar bölgede 12 gözlem noktasının faaliyete geçirildiği, bölgede çatışmaların sona erdirilerek, huzur ve istikrar ortamının teminine yönelik faaliyetlerin, Astana’da garantör ülkelerce mutabık kalınan angajman kuralları çerçevesinde sürdürüldüğü kaydedildi.

'ZEYTİN DALI HAREKATI'NDA 4 BİN 573 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Suriye’nin kuzeybatısında bulunan Afrin'in, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesine yönelik 20 Ocak'ta başlatılan 'Zeytin Dalı Harekatı'nın başarıyla devam ettiği belirtilen açıklamada, 12 Temmuz'dan itibaren bölgede yerel kolluk kuvvetlerinin göreve başladığı hatırlatıldı.

Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak düzenlenen harekat kapsamında, şu ana kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısının 4 bin 573 olduğu belirtilen TSK bilgilendirmesinde, şöyle denildi:

"Terör örgütü mensupları ile girilen çatışmalarda bugüne kadar 54 Kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 240 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından 18 Mart 2018 tarihi itibariyle kontrol altına alınan Afrin’de mayın ve el yapımı patlayıcı arama faaliyetleri sürdürülmektedir. Harekât kapsamında bugüne kadar 263 adet Mayın ve 1.381 adet EYP tespit edilerek imha edilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen tüm faaliyetler, geçmişte olduğu gibi bugün de kendisine duyduğu özgüven ile şeffaf bir şekilde yürütülmektedir. Zeytin Dalı Harekâtı bölgede barış ve istikrarı sağlamak üzere tüm teröristlere karşı, ahlaki değerler ve uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar aynı azim ve kararlılıkla sürdürülecektir. Türk Silahlı Kuvvetleri, insani yardımların bölgeye erişimi konusunda gerekli desteği sağlamakta, Afrin, Cenderis ve Kane Kauer merkezinde tesis ettiği sahra fırınları vasıtasıyla bölgenin ekmek ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunmaktadır. Buna ilave olarak, Cenderis’te kurduğu Türk Silahlı Kuvvetleri Acil Yardım Hastanesi ile bölge halkına sağlık hizmeti de sunmaktadır."

MÜNBİÇ'TE 30 BAĞIMSIZ DEVRİYE

'Münbiç Yol Haritası ve Münbiç Güvenlik Prensipleri' doğrultusunda, 'Fırat Kalkanı Harekat' alanı ile Münbiç bölgesi arasında kalan hat üzerinde Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından 18 Haziran'dan itibaren bağımsız devriye faaliyetlerine başlandığı ve 16 Ağustos itibarıyla iki ülke tarafından 30 bağımsız devriye faaliyeti gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, "Müteakip dönemde, Türkiye ve ABD Silahlı Kuvvetleri tarafından sürdürülen yakın işbirliği ve ortak çalışmalar neticesinde Münbiç’teki tüm terör örgütü mensuplarının bölgeyi terk etmesi ile bölgede Türkiye-ABD denetiminde güvenlik ve istikrarın sağlanmasına yönelik faaliyetlere devam edilecektir" denildi.

Haftalık bilgilendirmede ayrıca TSK'nın, Türkiye'nin hak ve menfaatlerini korumak ve halkın can güvenliğini sağlamak amacıyla başta FETÖ/PDY, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelesini, yurt içinde ve dışında kesintisiz olarak en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sürdürme azim ve kararlılığında olduğu vurgulandı.