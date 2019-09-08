TSK 4.5 yıl sonra yine Fırat’ın doğusunda
TÜRKİYE ile ABD silahlı kuvvetleri arasında Suriye’de Fırat’ın doğusunda güvenli bölge kurmak için başlatılan süreçte bugün kritik bir aşamaya geçilecek.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın Malatya’da 2’nci Ordu Komutanlığı’nı ziyareti sırasında yaptığı açıklamaya göre, bugün Türk ve ABD’li askerlerin Fırat’ın doğusunda ortak kara devriyesi başlayacak. Mehmetçik böylece Suriye’de 2011’de başlayan içsavaş sonrası Fırat’ın doğusuna 4.5 yıl aradan sonra ikinci kez ayak basmış olacak. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), daha önce 22 Şubat 2015 tarihinde ‘Şah Fırat’ operasyonuyla Fırat’ın doğusuna girerek, Karakozak köyünde bulunan Süleyman Şah Türbesi ve Saygı Karakolu’nu Ayn el Arab’ın (Kobani) yakınındaki Suriye Eşmesi’ne taşımıştı.
İŞBİRLİĞİNDE DÖRDÜNCÜ SAFHA
Ortak kara devriyesi, Türkiye ile ABD arasında varılan mutabakatın uygulanmasına ilişkin yürütülen süreçte dördüncü ayağı oluşturuyor. Türk ve ABD’li askeri heyetler arasında varılan mutabakat sonrası Akçakale’deki 3’üncü Hudut Alay Komutanlığı içinde bir Türk ve bir ABD’li generalin komutasında Müşterek Harekât Merkezi kurularak birinci safha gerçekleşmişti. Bu kapsamda ABD, kontrolünü elinde bulundurduğu Suriye’nin kuzeydoğusundaki hava sahasını Türkiye’ye ait İnsansız Hava Araçlarına (İHA) açmış ve İHA’lar söz konusu sınır hattında keşif uçuşu yapmıştı. Ardından Türkiye ve ABD’ye ait helikopterler üç kez ortak devriye yaparak üçüncü safhayı hayata geçirmişti. Bugün yapılacak ortak kara devriyesiyle dördüncü safha da hayata geçmiş olacak. Güvenlik kaynakları bu safhaların ileri süreçte artarak üç maddeden oluşan ve Fırat’ın doğusunda Türkiye-Suriye sınır hattında ‘Barış Koridoru’ oluşmasını ve yerinden edilmiş Suriyelilerin buraya yerleşmesini hedefleyen mutabakatın tamamlanmasının planlandığını söyledi.
DAHA ÖNCE MENBİÇ’TE YAPILDI
Bugünkü kara devriyesiyle birlikte Türk ve ABD askerleri Suriye içinde farklı bir bölgede ikinci kez ortak devriyeye çıkmış olacak. İki ülke askerleri 1 Kasım 2018 tarihinde Menbiç kırsalında ortak devriyeye başlamış ancak dört-beş kez bu devriyeler yapılsa da Ankara’nın Menbiç’teki beklentileri karşılanmamıştı. ABD askerlerinin Tel Rıfat bölgesini hâkimiyetinde tutan terör örgütü PYD/YPG unsurlarıyla da Menbiç-Sacur Çayı bölgesinde devriye yaptığı tespit edilmişti.
Bugünkü devriye Akçakale’deki Müşterek Harekât Merkezi’nden koordine edilecek. Akçakale’ye dün de dahil son günlerde yapılan zırhlı ve paletli araç takviyesi dikkate alındığında, kulislerde devriyenin Akçakale’nin karşısındaki Suriye topraklarında başlayabileceği iddia ediliyor. Devriyenin sınırın hangi bölgelerini kapsayacağı, derinliği ve uzunluğunun ne kadar olacağı, devriye üslerinin kurma aşamasının nasıl gerçekleşeceği, ağır silahların nasıl toplanacağı, mevzilerin nasıl tahrip edileceği gibi kritik birçok teknik konunun da netleşmesi bekleniyor. Türkiye bölgede savaş uçaklarının da keşif yapmasını istiyor.
İKİ KOMUTAN GÖRÜŞTÜ
- Bugün yapılacak ortak kara devriyesi öncesi Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler dün Amerikalı mevkidaşı Orgenaral Joseph Dunford ile telefonda görüştü. Milli Savunma Bakanlığı, “Görüşmede, Suriye’de Fırat’ın doğusunda güvenli bölgeye ilişkin bilinen görüş ve beklentilerimiz ifade edilerek söz konusu bölgenin takvimde belirlenen esaslar çerçevesinde zaman kaybetmeksizin oluşturulmasının gerekliliği vurgulandı” açıklaması yaptı.
ZIRHLI ARAÇLAR HAZIR
- BUGÜN yapılacak kara devriyesi öncesi Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait zırhlı araçlar, üslerde son bakımlarından geçirildi. Suriyeli sığınmacıların barındığı, yaklaşık bir yıl önce kapatılan Akçakale Barınma Merkezi’ndeki TSK’ya ait zırhlı araçlar da ortak devriye öncesi bakımdan geçirilerek hazır hale getirildi. Birbiri ardına dizilen araçlar bakımlarının ardından itfaiye araçlarıyla yıkandı, Türk bayraklarıyla süslendi. Türk ve ABD’li askeri yetkililer ise müşterek kara devriyesi öncesi sınır hattında incelemelerde bulunup, İHA’lardan alınan son görüntüleri değerlendirdi.
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