TSK 4.5 yıl sonra yine Fırat’ın doğusunda

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTSK 4.5 yıl sonra yine Fırat’ın doğusunda
GeriGündem TSK 4.5 yıl sonra yine Fırat’ın doğusunda
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
08.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

TSK 4.5 yıl sonra yine Fırat’ın doğusunda

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
TSK 4.5 yıl sonra yine Fırat’ın doğusunda

TÜRKİYE ile ABD silahlı kuvvetleri arasında Suriye’de Fırat’ın doğusunda güvenli bölge kurmak için başlatılan süreçte bugün kritik bir aşamaya geçilecek.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın Malatya’da 2’nci Ordu Komutanlığı’nı ziyareti sırasında yaptığı açıklamaya göre, bugün Türk ve ABD’li askerlerin Fırat’ın doğusunda ortak kara devriyesi başlayacak. Mehmetçik böylece Suriye’de 2011’de başlayan içsavaş sonrası Fırat’ın doğusuna 4.5 yıl aradan sonra ikinci kez ayak basmış olacak. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), daha önce 22 Şubat 2015 tarihinde ‘Şah Fırat’ operasyonuyla Fırat’ın doğusuna girerek, Karakozak köyünde bulunan Süleyman Şah Türbesi ve Saygı Karakolu’nu Ayn el Arab’ın (Kobani) yakınındaki Suriye Eşmesi’ne taşımıştı.

İŞBİRLİĞİNDE DÖRDÜNCÜ SAFHA

Ortak kara devriyesi, Türkiye ile ABD arasında varılan mutabakatın uygulanmasına ilişkin yürütülen süreçte dördüncü ayağı oluşturuyor. Türk ve ABD’li askeri heyetler arasında varılan mutabakat sonrası Akçakale’deki 3’üncü Hudut Alay Komutanlığı içinde bir Türk ve bir ABD’li generalin komutasında Müşterek Harekât Merkezi kurularak birinci safha gerçekleşmişti. Bu kapsamda ABD, kontrolünü elinde bulundurduğu Suriye’nin kuzeydoğusundaki hava sahasını Türkiye’ye ait İnsansız Hava Araçlarına (İHA) açmış ve İHA’lar söz konusu sınır hattında keşif uçuşu yapmıştı. Ardından Türkiye ve ABD’ye ait helikopterler üç kez ortak devriye yaparak üçüncü safhayı hayata geçirmişti. Bugün yapılacak ortak kara devriyesiyle dördüncü safha da hayata geçmiş olacak. Güvenlik kaynakları bu safhaların ileri süreçte artarak üç maddeden oluşan ve Fırat’ın doğusunda Türkiye-Suriye sınır hattında ‘Barış Koridoru’ oluşmasını ve yerinden edilmiş Suriyelilerin buraya yerleşmesini hedefleyen mutabakatın tamamlanmasının planlandığını söyledi.

DAHA ÖNCE MENBİÇ’TE YAPILDI

Bugünkü kara devriyesiyle birlikte Türk ve ABD askerleri Suriye içinde farklı bir bölgede ikinci kez ortak devriyeye çıkmış olacak. İki ülke askerleri 1 Kasım 2018 tarihinde Menbiç kırsalında ortak devriyeye başlamış ancak dört-beş kez bu devriyeler yapılsa da Ankara’nın Menbiç’teki beklentileri karşılanmamıştı. ABD askerlerinin Tel Rıfat bölgesini hâkimiyetinde tutan terör örgütü PYD/YPG unsurlarıyla da Menbiç-Sacur Çayı bölgesinde devriye yaptığı tespit edilmişti.

Bugünkü devriye Akçakale’deki Müşterek Harekât Merkezi’nden koordine edilecek. Akçakale’ye dün de dahil son günlerde yapılan zırhlı ve paletli araç takviyesi dikkate alındığında, kulislerde devriyenin Akçakale’nin karşısındaki Suriye topraklarında başlayabileceği iddia ediliyor. Devriyenin sınırın hangi bölgelerini kapsayacağı, derinliği ve uzunluğunun ne kadar olacağı, devriye üslerinin kurma aşamasının nasıl gerçekleşeceği, ağır silahların nasıl toplanacağı, mevzilerin nasıl tahrip edileceği gibi kritik birçok teknik konunun da netleşmesi bekleniyor. Türkiye bölgede savaş uçaklarının da keşif yapmasını istiyor.

İKİ KOMUTAN GÖRÜŞTÜ

- Bugün yapılacak ortak kara devriyesi öncesi Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler dün Amerikalı mevkidaşı Orgenaral Joseph Dunford ile telefonda görüştü. Milli Savunma Bakanlığı, “Görüşmede, Suriye’de Fırat’ın doğusunda güvenli bölgeye ilişkin bilinen görüş ve beklentilerimiz ifade edilerek söz konusu bölgenin takvimde belirlenen esaslar çerçevesinde zaman kaybetmeksizin oluşturulmasının gerekliliği vurgulandı” açıklaması yaptı.

ZIRHLI ARAÇLAR HAZIR

- BUGÜN yapılacak kara devriyesi öncesi Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait zırhlı araçlar, üslerde son bakımlarından geçirildi. Suriyeli sığınmacıların barındığı, yaklaşık bir yıl önce kapatılan Akçakale Barınma Merkezi’ndeki TSK’ya ait zırhlı araçlar da ortak devriye öncesi bakımdan geçirilerek hazır hale getirildi. Birbiri ardına dizilen araçlar bakımlarının ardından itfaiye araçlarıyla yıkandı, Türk bayraklarıyla süslendi. Türk ve ABD’li askeri yetkililer ise müşterek kara devriyesi öncesi sınır hattında incelemelerde bulunup, İHA’lardan alınan son görüntüleri değerlendirdi.

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
İstiklal Caddesi'nde dehşet! Durakta oturan Halit'i öldürdüler
Yer: Marmaris... Herkesin gözü önünde define aradı, kendini böyle savundu
Odunpazarı Modern Müzesi açıldı! Külliye'deki kütüphanenin açılış tarihi belli oldu
Alanya'da bulundu! Üzerindeki figür daha önce hiç görülmedi