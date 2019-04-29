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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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29.04.2019 - 20:01, Son Güncelleme:

Trump'tan New York Times'a karikatür tepkisi

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Trump'tan New York Times'a karikatür tepkisi

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu "Trump'ı peşinden sürükleyen rehber köpek" olarak tasvir edildiği karikatür için New York Times'ın (NYT) kendisinden özür dilemediğini belirterek, gazeteyi "gazeteciliğin en alt seviyesi" olarak niteledi.

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, sık sık "yalan haberler" yapmakla suçladığı NYT gazetesine yüklendi.

Gazetenin, Netanyahu'yu "Trump'ı yönlendiren bir köpek" gibi gösteren karikatür için özür dilediğini anımsatan Trump, şu ifadeleri kullandı:

"New York Times, korkunç antisemitik karikatür için özür diledi ancak benden bu karikatür için ya da günlük çapta hakkımda yaptığı diğer yalan ve ahlaksız haberler için özür dilemedi. Bu gazete, 'gazeteciliğin' en alt seviyesine ulaştı ve gazetenin tarihinde şüphesiz alt bir noktadalar."

NEW YORK TİMES'DA KARİKATÜR KRİZİ

Amerikan NYT gazetesinin perşembe günkü baskısında yayımlanan bir karikatürde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ı peşinden sürükleyen bir "rehber köpek" olarak tasvir edilmişti.

Karikatürün yayımlanmasının ardından sosyal medya kullanıcıları karikatürü "antisemitik" olduğu gerekçesiyle eleştirmiş ve NYT'ye tepki göstermişti.

Gazete, cumartesi günü yayımladığı özür yazısında, söz konusu karikatürün "antisemitik mecazlar içerdiği" belirtilerek, "Bu görsel çirkindi ve bu karikatürün yayımlanmasına izin verilmesi yanlış bir karardı." ifadesi kullanılmıştı.

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