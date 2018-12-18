'Trump’la konuştuk, teröristler gitmezse biz göndereceğiz'

BİZİ RAHATSIZ EDİYORLAR

“Türkiye’nin bugün böylesine kendinden emin bir şekilde hakkını, hukukunu savunabilmesinin gerisinde ülkemizi 16 yılda 3.5 kat büyütmüş olmamızın verdiği güven duygusu var. İşte Zeytin Dalı harekâtında, Afrin’de bunu yaşadık. İşte en son Sincar’da da bunu yaşadık. Şimdi kazdıkları kuyulara teröristleri gömüyoruz ve gömmeye de devam edeceğiz. Sayın Trump ile konuştuk. Fırat’ın doğusunda bu teröristlerin gitmesi lazım. Eğer gitmezse o zaman biz göndereceğiz. Çünkü bizi rahatsız ediyorlar. Terör koridoruyla bizi rahatsız ediyorlar. Madem ki biz Amerika ile stratejik ortağız, o zaman gereğini yapmamız lazım.

ÇÖZÜM SÜRECİ BEKLEMEYİN

17-25 Aralık’ta emniyet, yargı darbesine teşebbüs ettiler. Yine milletimizin irfanına, iradesine çarptılar. Çukur eylemleriyle Güneydoğu Anadolumuzda kimi mahalleleri işgale yeltenenleri milletimizin bağrından çıkan güvenlik güçlerimiz açtıkları çukurlara gömdüler. Şimdi çözüm süreci dedik, önlerini açtık, yanaşmadılar. Ama şimdi bir daha çözüm süreci falan beklemeyin, geçti o iş. Şimdi DEAŞ’ından PKK’sına kadar tüm terör örgütleriyle başlattıkları canlı bomba saldırıları, silahlı eylemlerle büyük şehirlerimizi esir almaya çalıştılar. Yine milletimizin sillesini yiyip dönüp gitmek zorunda kaldılar. Irak’ta, Suriye’de nihai hedefi ülkemiz olan oyunları birer birer bozduk mu? Bozduk. Bozmaya devam ediyor muyuz? Ediyoruz.

TÜRKİYE İLE OYNANMAZ

Onlar da bunu biliyor, bunu görüyorlar. Dolayısıyla Türkiye ile oynanmaz, bunu iyi bilecekler. Şimdi ekonomi silahını üzerimize yönelttiler. Terör örgütleriyle, darbecilerle gizli açık nice tuzakla elde edemedikleri neticeye ekonomi üzerinden ulaşmak için harekete geçtiler. Meselenin gerisindeki niyeti bildiğimiz için hemen tedbirimizi aldık. Bu saldırıların da önünü kısa sürede kesmeyi başardık. Ne yaparlarsa yapsınlar biz hedeflerimize doğru yürümekten vazgeçmedik, vazgeçmiyoruz. Ülkemizin bu kararlı ve vakur tavrını gördükçe kudurduklarını biliyoruz. İşte buradan bir kez daha sesleniyorum. Ana muhalefetin başındaki zat ve bölücü örgütün güdümündeki partiyi yanlarına almışlar yola çıktılar şimdi. 31 Mart’a böyle yürüyorlar, yürü bakalım, gene başaramayacaksınız.

TRUMP OLUMLU CEVAP VERDİ

Ülkemize son yıllarda kurulan tuzakların en önemli aracı da Suriye meselesi. Suriye’de ülkeyi yönetenlerin basiretsizliği sebebiyle pervasızca oynanan oyun, maalesef 1 milyon masum insanın hayatına mal olmuştur. Bu Esed 1 milyon insanı katletmiştir. Suriye’de sadece Türkiye’nin güvenlik altına aldığı bölgedeki insanlar huzur içinde hayatlarını sürdürebiliyor. Cerablus’ta, Afrin’de şimdi oralarda huzur var. Onun dışındaki her yerde baskı, tehdit, tehcir, zulüm var. Sınırlarımız boyunca kurulmaya çalışılan terör koridoruna izin vermeyeceğimizi bugün Konya’dan bir daha söylüyorum. Sadece söylemekle kalmıyorum 3 ayrı operasyonla bunu zaten icra ettik. Diğer bölgelerde büyük ölçüde bu oyunu bozduk. Şimdi sıra Fırat’ın doğusuna geldi. Bölgedeki teröristleri alenen himaye edenlere sesleniyorum: Yanlış yapıyorsunuz, bundan vazgeçin.

Geçtiğimiz hafta Fırat’ın doğusuna askeri operasyona başlayacağımızı resmen ilan ettik. Yaptık mı, yaptık. Şimdi yine takip ediyoruz. Burada Sayın Trump’la da bunları görüştük ve kendileri de olumlu cevapları verdiler. Şimdi bunların da takipçisiyiz. Bölgedeki son terörist de etkisiz hale gelene kadar Suriye topraklarını karış karış tarayacağız. Bu ülkedeki sorunların tüm tarafları tatmin edecek şekilde siyasi çözüm yolu açılana, yeni anayasa hazırlanana, özgür seçimler yapılana kadar Suriye topraklarındaki terörle mücadelemiz sürecektir. Yıllarca bizi Münbiç’te (Menbiç) oyalayan şimdi de bize Fırat’ın doğusuyla ilgili birtakım sözleri verenlerin bu sözleri yerine getirmesi lazım, şimdi bunu bekliyoruz. Yaklaşık 500 kilometrelik sınır hattı boyunca özellikle de Amerikan askerlerine asla zarar vermeyecek şekilde kendi planlamamıza uygun yerlerden Suriye topraklarındaki operasyonlarımıza her an başlayabiliriz.

MEVLANA'YI ZİYARET ETTİ: Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, toplu açılış töreninin ardından Mevlânâ Türbesi’ni ziyaret ederek yapılan tadilatları inceledi. Erdoğan ve beraberindekiler Hz. Mevlânâ’nın kabrinin başında dua etti.

BU ŞİFREYİ UNUTMASINLAR

Kahraman ordumuz hazırlıklarını ve planlarını tamamlamış durumda. Hep söylüyorum ya bir gece ansızın gelebiliriz. Bu şifreyi unutmasınlar, her an teröristlerin tepesine çökebiliriz. Medyada görüyoruz terör örgütü mensupları güya bize karşı tedbir alıyorlarmış, tüneller kazıyorlarmış, silah-mühimmat stokluyorlarmış. Korkunun ecele faydası yok. Ne yaparlarsa yapsınlar bizim askerimiz ve kendi topraklarını savunan ÖSO’nun cengaverleri geldiğinde hepsi de o çukurlara gömülmekten kurtulamayacaklar. Türkiye’ye düşmanlık edip hele hele silah doğrultup da iflah olan görülmemiştir. Bunların sonu da aynı olacak. Bu hainlerin tepelerine binmemiz an meselesidir. Yıllarca bu ülkeyi karşısındakilerin gücünü abartarak adeta felç halde bıraktılar.”

BAY KEMAL BU DEFA KAÇAMAZSIN ONA GÖRE

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na sert sözlerle yüklenerek şöyle dedi: “(Spiker Fatih Portakal’ı kastederek) Birileri çıkmış portakal mıdır, mandalina mıdır, narenciye midir nedir sokağa çağırıyor. Haddini bil haddini. Bilmezsen haddini bu millet patlatır enseni. Bu milletle dalga geçilmez öyle buldun ekranı bu ekrandan milleti sokağa çağırmak. Sokağa mı çağırıyorsun? İşte buyur. Bu ülkede benim milletimle artık onun onuruyla oynanmaz, hesabı ağır olur.

ANINDA BEDEL ÖDERSİN

Bay Kemal, 15 Temmuz’da Atatürk Havalimanı’nda tankların arasından kaçtın, ama bu defa kaçamazsın ona göre. Bu ifadeleri kullanırken dikkatli kullan. O eski Türkiye idi geçti o iş. Anında bedel ödersin. Ha eğer bir şey yapacaksan bak 31 Mart’ta sandık var. Çalış senin de olsun, sandıkta alabiliyorsan al.”

‘BEZMİÂLEM CAMİSİ’NE BİRA ŞİŞELERİYLE GİRDİLER’

“Ülkemizin ve milletimizin üzerinde oyunlar oynamaya kalkanları, senaryolar yazanları, tezgâhlar kuranları her seferinde başarısızlığa uğrattık. Gezi dediler, 10-12 tane ağaç bir yerden sökülüp bir yere taşınacak kıyamet kopardılar. Ne oldu? Dedik ki ‘Bakın yapmayın, yanlış yapıyorsunuz.’ Dinlemediler. Bay Kemal, Taksim Meydanı’na geldi. Afedersiniz Dolmabahçe’de Bezmiâlem Valide Sultan Camisi’nin içine bira şişeleriyle girdiler, bunlar böyle ahlaksız. Dolmabahçe’deki Başbakanlık Ofisimize saldırdılar. Sonunda bu Gezicileri derdest ettik.”