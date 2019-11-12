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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Erdinç ÇELİKKAN/ANKARA
12.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Trump’la buluşma... Erdoğan’ın çantasında 7 kritik başlık

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Trump’la buluşma... Erdoğan’ın çantasında 7 kritik başlık

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray’da yapacağı görüşmeye çantasında 7 kritik başlıkla gidiyor. Erdoğan, yarınki Trump buluşması için bugün ABD’ye gidecek. Erdoğan’ın gündeminde, “Trump’ın mektubu ve YPG’li terörist Mazlum Kobani’yi iade talebi, Suriye için ABD ile yapılan mutabakatta gelinen nokta”, “FETÖ terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen’in iade dosyası”, “Halkbank davası”, “F-35’ler” ve “S-400’lerle ilgili süreç”, “ABD Temsilciler Meclisi’nin kararları” ile “iki ülke arasında 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi” olmak üzere 7 ana başlıktaki konular bulunuyor.

Erdoğan, Beyaz Saray’da Trump ile önce baş başa daha sonra heyetler arası görüşme yapacak. Erdoğan’a ABD seyahatinde Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile çok sayıda üst düzey yetkilinin bulunduğu geniş bir heyetin eşlik etmesi bekleniyor.

SKANDAL MEKTUP

Suriye’deki gelişmelerin ana gündem maddesi olacağı görüşmelerde Trump’ın Barış Pınarı harekâtının başladığı 9 Ekim’de yolladığı mektup da gündeme gelecek. Erdoğan, “Bu mektubu ben Sayın Trump’a takdim edeceğim” demişti. Erdoğan, terör örgütü YPG’nin elebaşlarından “Mazlum Kobani” kod adlı Ferhat Abdi Şahin’in iade dosyasını ileterek ABD makamlarının bu konuda adım atmasını isteyecek. YPG’nin ve Kobani’nin terörist yapılanma olarak görüldüğü ve Türkiye’nin terörle mücadelesinde YPG’nin hedef olduğu net şekilde belirtilecek. Görüşmede ikinci ana başlık ise Türkiye ile ABD arasında Suriye konusunda Beştepe’de imzalanan 13 maddelik mutabakat olacak. Erdoğan, Trump’a terör örgütünün anlaşma yapılan bölgeden tam olarak çekilmediğini iletecek. Suriye’de bundan sonra atılacak adımlar, terörle mücadele, mültecilerin geri dönüşü, güvenli bölge çalışmaları da Erdoğan-Trump görüşmesinde ele alınacak.

HALKBANK VE F-35’LER

Erdoğan, FETÖ elebaşının Türkiye’ye iadesiyle ilgili somut adımların atılmasını isteyecek. ABD’de açılan Halkbank davasının da görüşmede gündeme gelmesi bekleniyor. ABD’de savcılık, ABD’nin İran yaptırımlarını ihlal etmekle suçlayarak Halkbank aleyhine dava açmıştı. Erdoğan ile Trump görüşmesinde Türkiye’nin Rusya’dan S-400 almasının ardından ABD’nin F-35 programından Türkiye’yi çıkarması başlığı da gündeme gelecek. ABD Temsilciler Meclisi’nin Türkiye aleyhine aldığı kararların yanı sıra iki liderin koyduğu 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi de masada olacak.

İŞ DÜNYASINA KONUŞACAK

Erdoğan, ABD’ye yapacağı çalışma ziyaretinde ABD Ticaret Odası’nın ev sahipliğinde düzenlenecek toplantıda işinsanlarına hitap edecek. Erdoğan, Maryland eyaletinde bulunan Amerika Diyanet Merkezi’ni ziyaret ederek Türk vatandaşları, Türk kökenli Amerikalılar ve Müslüman toplum temsilcileriyle de buluşacak.

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