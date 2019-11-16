Trump'ın daveti önemli
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump’ın görüşmesinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ayakta olduğu eleştirilerine, “ABD Dışişleri Bakanı Pompeo da ayakta. Fotoğrafı kesip dezenformasyon malzemesi olarak kullanan bir yapının, siyasetle, muhalefetle, eleştiri ile ilgisinin olduğunu düşünmüyorum. CHP artık siyaset yapmıyor, apaçık düşmanlık yapıyor” yanıtını verdi.
Ünal, CNN Türk’de özetle şunları söyledi:
“(Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD ziyareti) Bütün dünya, Türkiye’nin orada ne yaptığını ve Cumhurbaşkanımızın nasıl bir liderlik diplomasisi yürüttüğünü takdir ederken içeride ‘Yok resimde falanca ayaktaydı. Şu görüşmeye neden girdi? Şu nasıl söylendi?’ Adeta diplomasi değil de muhalefet, magazin gazeteciliği tarzı siyaseti tercih ediyor. Şu anda Sayın Trump’la Cumhurbaşkanımız arasında güçlü liderlik diplomasisi yürütülüyor. Çünkü baktığınızda hem Temsilciler Meclisi ve Senato’da hem Cumhuriyetçiler hem de Demokratlar’ın aldığı pozisyona bakıldığında Türkiye karşıtı havanın oldukça yüksek olduğu görülüyordu ve bu yüzden de Türkiye’nin yaptığı bu ziyaret ve Trump’ın bu daveti önemliydi.
Amerika’da tek bir Amerika yok. Trump’ın durduğu yerle bugün ABD’de Türkiye karşıtlarının durduğu yer aynı yer değil. Birilerinin içeride ısrarla bu ziyareti Trump’ın azil süreciyle ilişkilendirmesi de son derece çirkin. Tam tersine, azil süreci konuşulduğu bir dönemde 13 Kasım tarihi çok önceden belirlenmişti. Azil sürecinin görüşmeleriyle aynı güne denk geleceği diye bir durum söz konusu değildi.”
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