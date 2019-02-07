Trump’ın 10 mesajı

ABD Başkanı Donald Trump, başkanlık koltuğuna oturmasından bu yana ABD Kongresi’nde yaptığı ikinci ‘Birliğin Durumu’ (SOTU) konuşmasında Amerikan siyasetinde son dönemde hakim olan kutuplaşmayı uzlaşmayla aşmaya yönelik mesajlar verdi. Konuşma, Trump ile Demokratlar arasında yaşanan bütçe krizi sonucu federal hükümetin 35 gün kapalı kalması nedeniyle yaklaşık bir hafta gecikmeli olarak gerçekleşti. Trump’ın iç ve dış politika konularında verdiği başlıca 10 mesaj şu şekilde

1- DEMOKRATLARA ÇAĞRI: Cumhuriyetçiler ile Demokratların ortak hedefler için mücadele ettiğini savunan Trump, ‘intikam ve direniş siyasetini’ bırakma çağrısı yaptı. Trump iki partinin ortak hedefleri arasında sağlık hizmetlerinin bedelini ve ilaç fiyatlarını düşürmeyi, yasal ve çağdaş bir göçmen sistemi oluşturmayı ve ABD’nin altyapısının yeniden inşasını saydı. Trump çözüm yolu olarak ise eski yaraların sarılması ve yeni koalisyonların kurulmasını önerdi. Trump özetle şunları söyledi:

2- SINIRA DUVAR: “Amerika’nın güney sınırında krizi bitirmek için Kongre’ye sağduyulu bir teklif sunduk. Geçmişte bu salondakilerden pek çoğu bir duvar lehine oy kullanmıştı, ancak düzgün duvar hiçbir zaman inşa edilmedi. Bu akıllı, stratejik ve içi görünen çelik bir bariyer olacak. Duvarlar işe yarar ve hayat kurtarır. Birlikte çalışalım ve uzlaşalım.”

3- YASADIŞI GÖÇMENLER: “Yasal göçmenler ülkemizi sayısız alanda zenginleştiriyor. Ben insanların ülkemize yasal yollardan gelmesini istiyorum. Ancak sınırımızdaki asayiş sorunu Amerikan vatandaşlarının güvenliğini ve refahını tehdit ediyor. Bu aynı zamanda ahlaki bir konu. Ülkeye giriş yapmaya çalışan kadınların üçte biri yolda cinsel tacize uğruyor.”

4- ABD EKONOMİSİ: “Göreve geldiğimden bu yana Amerikan ekonomisi yaklaşık iki katı hızda büyüyor. 5.3 milyon kişiye istihdam sağladık. Üretim sektörüne 600 bin iş ekledik. Şu anda tarihimizdeki her dönemden daha fazla insan çalışıyor; 157 milyon istihdam edilmiş durumda. ABD bugün dünyanın bir numaralı petrol ve gaz üreticisi. 65 yıldır ilk defa enerji ihracatımız ithalatımızı geçti.”

5- VENEZUELA KRİZİ: “Venezuela halkının özgürlük yolculuğunda yanlarındayız. Sosyalist politikalarıyla Güney Amerika’nın en zengin ülkesini fakirliğe ve umutsuzluğa mahkûm eden Maduro rejiminin zalimliğini kınıyoruz. Bu akşam tekrar Amerika’nın hiçbir zaman sosyalist bir ülke olmayacağına dair kararlılığı yineliyoruz.”

6- DEAŞ’LA MÜCADELE: “Büyük ülkeler sonu gelmeyen savaşlar yürütmez. Göreve başladığımda DEAŞ, Irak ve Suriye’de yaklaşık 50 bin kilometrekarelik bir alanı kontrol ediyordu. Bugün bunun tamamını kana susamış bu katillerden temizledik. Bugün müttefiklerimizle DEAŞ kalıntılarını yok etmek için çalışırken artık Suriye’deki cesur savaşçılarımızın evine dönme vakti geldi.”

7- AFGANİSTAN’DAN ÇEKİLME: “Yönetimim, Taliban da dahil Afgan gruplarla yapıcı görüşmeler içinde. Bu müzakerelerde ilerleme kaydedildikçe, bu ülkedeki askeri varlığımızı azaltmaya başlayacağız. Ne zaman anlaşmaya varacağımızı bilmiyoruz ama 20 senelik savaştan sonra en azından barışı denemenin zamanı geldi. Afganistan ve Irak’ta 7 bin Amerikalı kahraman can verdi. Ortadoğu’ta 7 trilyon dolardan fazla para harcadık.”

8- İRAN: “Dünyanın en önde gelen terör destekçisi olan İran’ın, bu yolsuz diktatörlüğün nükleer silah edinmediğinden emin olmak için ABD’yi o korkunç nükleer anlaşmadan çektim. Sonra da bu ülkeye karşı bugüne kadar getirilen en sert yaptırımları yürürlüğe soktuk. Amerika’ya ölüm sloganları atan ve Yahudi halkını soykırımla tehdit eden bu rejimden gözümüzü ayırmayacağız.”

9- RUSYA İLE FÜZE ANLAŞMASI: “Benim yönetimimde ABD’nin çıkarlarını ileriye götürdüğümüz için asla özür dilemeyeceğiz. Mesela yıllar evvel ABD Rusya ile Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’na (INF) taraf oldu. Biz buna hep uyduk, Rusya ise hep ihlal etti. Bu nedenle de ABD olarak anlaşmadan çekildiğimizi resmen ilan ettim. Belki farklı bir anlaşmayı müzakere edebiliriz.”

10- İKİNCİ KORE ZİRVESİ: “Yeni cüretkâr diplomasimizin parçası olarak Kore yarımadasına barış için tarihi çabamızı sürdürüyoruz. Rehinelerimiz eve döndü. Nükleer denemeler durdu. Hâlâ yapılması gereken pek çok iş var, ancak Kim Jong- un ile iyi bir ilişkim var. Kendisiyle 27-28 Şubat’ta Vietnam’da yeniden buluşacağım.”