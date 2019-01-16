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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Gamze KOLCU / ANKARA - Fotoğraflar: Rıza ÖZEL
16.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Trump'a tepki: Terbiyesizlik hadsizlik

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Trump'a tepki: Terbiyesizlik hadsizlik

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Kürtlere saldırırlarsa Türkiye’yi ekonomik olarak mahvedeceğiz” tweet’ini atan ABD Başkanı Trump’a sert tepki gösterdi ve “Sosyal medyadan yaptığı açıklama büyük talihsizliktir, terbiyesizliktir, hadsizliktir. Türk milleti ve Türk devleti saldırmaz, katletmez” dedi. Akşener grup toplantısında şunları söyledi:

İTİBAR EDİLMEMELİ

“SAYIN Cumhurbaşkanı 12 Aralık’ta ‘Birkaç gün içinde operasyona başlıyoruz’ diye açıklama yaptı. Bir aydan fazla zaman geçmesine rağmen, o operasyon henüz başlamadı. PKK ve uzantılarına dokunulmaması gibi bir ihtimal asla gündeme getirilmemelidir. Amerika’nın ve Rusya’nın oyalama taktiklerine itibar edilmemelidir. Fırat’ın doğusuna harekât hazırlığına başlayan Türkiye’ye, Trump sosyal medya üzerinden mesaj verip ‘Suriye’de güvenli bölge oluşturacağız. Türkiye Kürtlere saldırırsa ekonomisini mahvederiz’ diye tehdit ediyor. Sayın Cumhurbaşkanı’nın ‘Dostum’ dediği Trump’ın, Türkiye’nin operasyon ihtimaline karşı sosyal medyadan yaptığı açıklama büyük talihsizliktir, terbiyesizliktir, hadsizliktir. Trump’a seslenmek isterim; Türk devleti Kürtlerle değil teröristlerle mücadele ediyor. Türk milleti ve Türk devleti saldırmaz, katletmez. Aynı günün akşamına ne oluyor? Sayın Cumhurbaşkanı Sayın Trump’la telefonda görüşüyor. Bu konu bir seçim malzemesi yapılmayacak kadar hayatidir. Sizin huzurunuzda Sayın Erdoğan’ı uyarmak istedim. Türk devleti ‘Gireceğim’ demişse girer. Tarih şahittir ki Mehmetçiğin postalının değdiği yerde, gül biter. Fırat’ın doğusu batısı demeden girilsin ve terör yuvaları yerle bir edilsin.

HADDİNİZİ BİLİN

CHP ile yaptığımız güçbirliği için ‘Sayın Bahçeli zillet diyor, ben de illet diyorum’ dedi Sayın Erdoğan. Bekliyorlar ki biz de aynı seviyeye düşelim. Bizim dağarcığımızda o kelimeler yok. Her şeyden önce haddinizi bilin. Milletin arasına fitne sokarak elde edilecek bir başarı bizden uzak olsun.” 

Trumpa tepki: Terbiyesizlik hadsizlik

‘BOZKURT İZİN ALMAZ’

Akşener, grup toplantısında Dr. Cihan Kolip’i Sakarya, Serdar Kaman’ı Kocaeli, Oğuz Şimşek’i Konya, Levent Dikmen’i Kastamonu, Taner Söylemez’i Ağrı, Yakup Özkan’ı Rize, Sefer Özer Güneysu adayı olarak açıkladı. Bazı belediye başkan adayları bozkurt işareti yaptı. Akşener, “Bozkurt siyasi parti sembolü değildir. Sağcısıyla-solcusuyla, doğusuyla-batısıyla, büyük Türk milletinin sembolüdür. Bozkurt kimseden izin almaz. Asıl zillet, özgürlüğün sembolü olan bozkurtun işaretini yapabilmek için izin istemektir. Bozkurt, özgürlüktür, baş eğmemektir, direnmektir” dedi.

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