Trump'a tepki: Terbiyesizlik hadsizlik
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Kürtlere saldırırlarsa Türkiye’yi ekonomik olarak mahvedeceğiz” tweet’ini atan ABD Başkanı Trump’a sert tepki gösterdi ve “Sosyal medyadan yaptığı açıklama büyük talihsizliktir, terbiyesizliktir, hadsizliktir. Türk milleti ve Türk devleti saldırmaz, katletmez” dedi. Akşener grup toplantısında şunları söyledi:
İTİBAR EDİLMEMELİ
“SAYIN Cumhurbaşkanı 12 Aralık’ta ‘Birkaç gün içinde operasyona başlıyoruz’ diye açıklama yaptı. Bir aydan fazla zaman geçmesine rağmen, o operasyon henüz başlamadı. PKK ve uzantılarına dokunulmaması gibi bir ihtimal asla gündeme getirilmemelidir. Amerika’nın ve Rusya’nın oyalama taktiklerine itibar edilmemelidir. Fırat’ın doğusuna harekât hazırlığına başlayan Türkiye’ye, Trump sosyal medya üzerinden mesaj verip ‘Suriye’de güvenli bölge oluşturacağız. Türkiye Kürtlere saldırırsa ekonomisini mahvederiz’ diye tehdit ediyor. Sayın Cumhurbaşkanı’nın ‘Dostum’ dediği Trump’ın, Türkiye’nin operasyon ihtimaline karşı sosyal medyadan yaptığı açıklama büyük talihsizliktir, terbiyesizliktir, hadsizliktir. Trump’a seslenmek isterim; Türk devleti Kürtlerle değil teröristlerle mücadele ediyor. Türk milleti ve Türk devleti saldırmaz, katletmez. Aynı günün akşamına ne oluyor? Sayın Cumhurbaşkanı Sayın Trump’la telefonda görüşüyor. Bu konu bir seçim malzemesi yapılmayacak kadar hayatidir. Sizin huzurunuzda Sayın Erdoğan’ı uyarmak istedim. Türk devleti ‘Gireceğim’ demişse girer. Tarih şahittir ki Mehmetçiğin postalının değdiği yerde, gül biter. Fırat’ın doğusu batısı demeden girilsin ve terör yuvaları yerle bir edilsin.
HADDİNİZİ BİLİN
CHP ile yaptığımız güçbirliği için ‘Sayın Bahçeli zillet diyor, ben de illet diyorum’ dedi Sayın Erdoğan. Bekliyorlar ki biz de aynı seviyeye düşelim. Bizim dağarcığımızda o kelimeler yok. Her şeyden önce haddinizi bilin. Milletin arasına fitne sokarak elde edilecek bir başarı bizden uzak olsun.”
‘BOZKURT İZİN ALMAZ’
Akşener, grup toplantısında Dr. Cihan Kolip’i Sakarya, Serdar Kaman’ı Kocaeli, Oğuz Şimşek’i Konya, Levent Dikmen’i Kastamonu, Taner Söylemez’i Ağrı, Yakup Özkan’ı Rize, Sefer Özer Güneysu adayı olarak açıkladı. Bazı belediye başkan adayları bozkurt işareti yaptı. Akşener, “Bozkurt siyasi parti sembolü değildir. Sağcısıyla-solcusuyla, doğusuyla-batısıyla, büyük Türk milletinin sembolüdür. Bozkurt kimseden izin almaz. Asıl zillet, özgürlüğün sembolü olan bozkurtun işaretini yapabilmek için izin istemektir. Bozkurt, özgürlüktür, baş eğmemektir, direnmektir” dedi.
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