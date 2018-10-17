Trump'a 'tehditle bizden netice alma yoluna gitmeyin' dedim
CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, dün partisinin grup toplantısından sonra gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Erdoğan, sorulara şu yanıtladı verdi:
GECİKEN AÇIKLAMALAR
“(Pastör Andrew Brunson kararı) Türk adalet sistemi kararını verdi ve uygulamaya koydu. (ABD Başkanı Trump’ın ‘Türkiye ile ilişkilerin düzeleceği’ açıklaması) Bunlar geciken açıklamalar. Ben kendilerine, başta Sayın Trump olmak üzere hep şunu söyledim: ‘Türk yargısına güvenin ama tehditle bizden netice alma yoluna gitmeyin.’ Türk yargısı da kendisine olan bu noktadaki güvenimizi boşa çıkarmadı, verilmesi gereken kararı kendine göre verdi, mahkûmiyetle ilgili kararını da açıkladı. Ne kadar bir ceza? Bu da ortada.
(Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürüldüğünü Suudi’lerin kabul edeceği iddiası) Şu anda biliyorsunuz yaptığımız yoğun temaslar neticesinde konsolosluktaki arama süreci başladı. Bu sabaha (dün) kadar yoğun bir çalışma yapıldı, şimdi tekrar bu çalışma devam edecek. Temennim odur ki bir an önce orada bizler için kanaat oluşturacak sonuçlara ulaşmak. Çünkü toksik vesaire filan bunların boyanarak çıkartılması, şu bu gibi birçok şeyleri, şu anda orada nedir ne değildir, bunların araştırması yapılıyor. (Ne zaman sonuçlanır?) Oradan çıkacak neticeye bağlı.
(‘FETÖ tehlikesi geçmedi’ sözleri) Bu tamamen, şu anda gerek Emniyet’in gerek yargının, bütün istihbari organlarımızın aldığı bilgiler dairesinde... Malum silahlı kuvvetler olsun, polis teşkilatı olsun, devletin kurumları olsun... Bunlara sızmış olduğunu unutmayacağız. Bu sızanları da sürekli temizlemeye devam ediyoruz. Olay bu.
(Menbiç’le ilgili gelişmeler) 90 günlük takvim ne yazık ki şu anda çalıştı diyemeyiz. Çalışmazsa biz orada göbeğimizi kesmesini biliriz. Fırat’ın doğusunda gereken adımlar atılmaz, gecikme devam ederse Fırat’ın doğusunda da özellikle bu YPG/PYD’ye, daha doğrusu PKK’ya karşı atılması gereken adımları en üst düzeyde atacağız ve gereğini de yapacağız.”
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