Trump'a 'tehditle bizden netice alma yoluna gitmeyin' dedim

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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17.10.2018 - 01:03, Son Güncelleme:

Trump'a 'tehditle bizden netice alma yoluna gitmeyin' dedim

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Trump'a 'tehditle bizden netice alma yoluna gitmeyin' dedim

CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, dün partisinin grup toplantısından sonra gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Erdoğan, sorulara şu yanıtladı verdi:

GECİKEN AÇIKLAMALAR
“(Pastör Andrew Brunson kararı) Türk adalet sistemi kararını verdi ve uygulamaya koydu. (ABD Başkanı Trump’ın ‘Türkiye ile ilişkilerin düzeleceği’ açıklaması) Bunlar geciken açıklamalar. Ben kendilerine, başta Sayın Trump olmak üzere hep şunu söyledim: ‘Türk yargısına güvenin ama tehditle bizden netice alma yoluna gitmeyin.’ Türk yargısı da kendisine olan bu noktadaki güvenimizi boşa çıkarmadı, verilmesi gereken kararı kendine göre verdi, mahkûmiyetle ilgili kararını da açıkladı. Ne kadar bir ceza? Bu da ortada.

(Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürüldüğünü Suudi’lerin kabul edeceği iddiası) Şu anda biliyorsunuz yaptığımız yoğun temaslar neticesinde konsolosluktaki arama süreci başladı. Bu sabaha (dün) kadar yoğun bir çalışma yapıldı, şimdi tekrar bu çalışma devam edecek. Temennim odur ki bir an önce orada bizler için kanaat oluşturacak sonuçlara ulaşmak. Çünkü toksik vesaire filan bunların boyanarak çıkartılması, şu bu gibi birçok şeyleri, şu anda orada nedir ne değildir, bunların araştırması yapılıyor. (Ne zaman sonuçlanır?) Oradan çıkacak neticeye bağlı.

(‘FETÖ tehlikesi geçmedi’ sözleri) Bu tamamen, şu anda gerek Emniyet’in gerek yargının, bütün istihbari organlarımızın aldığı bilgiler dairesinde... Malum silahlı kuvvetler olsun, polis teşkilatı olsun, devletin kurumları olsun... Bunlara sızmış olduğunu unutmayacağız. Bu sızanları da sürekli temizlemeye devam ediyoruz. Olay bu.

(Menbiç’le ilgili gelişmeler) 90 günlük takvim ne yazık ki şu anda çalıştı diyemeyiz. Çalışmazsa biz orada göbeğimizi kesmesini biliriz. Fırat’ın doğusunda gereken adımlar atılmaz, gecikme devam ederse Fırat’ın doğusunda da özellikle bu YPG/PYD’ye, daha doğrusu PKK’ya karşı atılması gereken adımları en üst düzeyde atacağız ve gereğini de yapacağız.”

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