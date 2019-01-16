Trump'a: Sokak kabadayısının dili
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD Başkanı Trump’ın Türkiye’ye yönelik mesajını “Bir sokak kabadayısının diliyle, Türkiye’yi hiç kimse tehdit edemez” diye eleştirdi. Kılıçdaroğlu, partisinin Ankara Büyükşehir belediye başkan adayı Mansur Yavaş’ı tanıttığı toplantıda özetle şunları söyledi:
LEVENT GÖK KATILMADI
“Bu toplantıda bir eksiğimiz var, Sayın Levent Gök. Çünkü TBMM Başkanvekili, aramızda yok. Çünkü o tarafsızlığı nedeniyle, yasaya duyduğu saygı nedeniyle aramızda yok.
Trump’ın attığı tweet. Şöyle diyor; ‘Türkiye’yi ekonomik olarak mahvederim’. Bekledim ki en sert tepki iktidar kanadından gelsin. Ama en sert tepki gelmedi. Buradan açık ve net söylüyorum, bir sokak kabadayısının diliyle, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni hiç kimse tehdit edemez. Dünyada yaşayan hiç kimse şunu unutmasın; Türkiye Cumhuriyeti Devleti egemen güçlerin lütfu ile kurulan bir devlet değildir. Temelinde kan vardır, acı vardır, gözyaşı vardır, milyonlarca şehit vardır. Bu ülkeyi egemen güçlerden koparıp kurmak için mücadele eden bir Kuvayı Milliye vardır. Bizler onların torunlarıyız. CHP, avukat odalarında kurulan bir parti değildir, savaş meydanlarında kurulan bir partidir.
TEFECİLERE TESLİM
Batının egemen güçleri iktidarı tehdit ediyorlar. Sabaha kadar bekliyor, acaba sabah olsa da ben bir Trump’ı arasam diye. En rahat yönetilen kişiler, egemenler güçler tarafından teslim alınan kişilerdir. 16 yılın sonunda Türkiye Cumhuriyeti’ni tefecilere teslim ederseniz, ensenize vurup ağzınızdan lokmayı alırlar. Osmanlı borçlandığı için batmıştır. Neden ses çıkartamıyorlar, tefecilere teslim oldular.
Her şeyi sattılar, fabrikaları, bankaları. Sıra geldi askeri fabrikaları satmaya. Sakarya’da 1975 yılında kurulan Tank Palet Fabrikası şimdi satılıyor. Özelleştirme adı altına birilerine peşkeş çekiliyor. Bu fabrika Türkiye’de en verimli üçüncü fabrikadır. Dünya sıralamasında beşinci sırada. Eğer yeniden böyle bir fabrika kuracaksak bunun bedeli 20 milyar dolar.”
İKTİDARA DOKUZ SORU
Kılıçdaroğlu konuşmasında iktidara bu konuda “Fabrikanın özelleştirme işlemleri için ‘Değer Tespit Komisyonu’ oluşturulmuş mudur? İhale yapılmış mıdır? Kaç firma teklif vermiştir? İhaleyi alan şirkete üretim ve satış garantisi verilmiş midir? Askeri personel özelleştirmeden sonra da çalışmaya devam edecek midir? Edecekse, ihaleyi alan Katar şirketinin emrinde mi çalışacaklardır” gibi dokuz soru yöneltti.
TARAFTARLARDAN DESTEK PANKARTI
Ankara Ticaret Odası’nda yapılan tanıtım toplantısına CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu, büyükşehir belediye başkan adayı Mansur Yavaş ve eşi Nurşen Yavaş ile birlikte salona girerek partilileri selamladı. Toplantıya CHP’nin 24 Haziran seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu ile İYİ Parti Genel sekreteri Aytun Çıray da katıldı. Tanıtım toplantısına katılan bir grup Ankaragücü taraftarları da açtıkları pankartla Yavaş’a destek verdi. (Selahattin SÖNMEZ / ANKARA)
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