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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Rifat BAŞARAN / ANKARA
16.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Trump'a: Sokak kabadayısının dili

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Trump'a: Sokak kabadayısının dili

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD Başkanı Trump’ın Türkiye’ye yönelik mesajını “Bir sokak kabadayısının diliyle, Türkiye’yi hiç kimse tehdit edemez” diye eleştirdi. Kılıçdaroğlu, partisinin Ankara Büyükşehir belediye başkan adayı Mansur Yavaş’ı tanıttığı toplantıda özetle şunları söyledi:

LEVENT GÖK KATILMADI

“Bu toplantıda bir eksiğimiz var, Sayın Levent Gök. Çünkü TBMM Başkanvekili, aramızda yok. Çünkü o tarafsızlığı nedeniyle, yasaya duyduğu saygı nedeniyle aramızda yok.

Trump’ın attığı tweet. Şöyle diyor; ‘Türkiye’yi ekonomik olarak mahvederim’. Bekledim ki en sert tepki iktidar kanadından gelsin. Ama en sert tepki gelmedi. Buradan açık ve net söylüyorum, bir sokak kabadayısının diliyle, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni hiç kimse tehdit edemez. Dünyada yaşayan hiç kimse şunu unutmasın; Türkiye Cumhuriyeti Devleti egemen güçlerin lütfu ile kurulan bir devlet değildir. Temelinde kan vardır, acı vardır, gözyaşı vardır, milyonlarca şehit vardır. Bu ülkeyi egemen güçlerden koparıp kurmak için mücadele eden bir Kuvayı Milliye vardır. Bizler onların torunlarıyız. CHP, avukat odalarında kurulan bir parti değildir, savaş meydanlarında kurulan bir partidir.

TEFECİLERE TESLİM

Batının egemen güçleri iktidarı tehdit ediyorlar. Sabaha kadar bekliyor, acaba sabah olsa da ben bir Trump’ı arasam diye. En rahat yönetilen kişiler, egemenler güçler tarafından teslim alınan kişilerdir. 16 yılın sonunda Türkiye Cumhuriyeti’ni tefecilere teslim ederseniz, ensenize vurup ağzınızdan lokmayı alırlar. Osmanlı borçlandığı için batmıştır. Neden ses çıkartamıyorlar, tefecilere teslim oldular.
Her şeyi sattılar, fabrikaları, bankaları. Sıra geldi askeri fabrikaları satmaya. Sakarya’da 1975 yılında kurulan Tank Palet Fabrikası şimdi satılıyor. Özelleştirme adı altına birilerine peşkeş çekiliyor. Bu fabrika Türkiye’de en verimli üçüncü fabrikadır. Dünya sıralamasında beşinci sırada. Eğer yeniden böyle bir fabrika kuracaksak bunun bedeli 20 milyar dolar.”

İKTİDARA DOKUZ SORU

Kılıçdaroğlu konuşmasında iktidara bu konuda “Fabrikanın özelleştirme işlemleri için ‘Değer Tespit Komisyonu’ oluşturulmuş mudur? İhale yapılmış mıdır? Kaç firma teklif vermiştir? İhaleyi alan şirkete üretim ve satış garantisi verilmiş midir? Askeri personel özelleştirmeden sonra da çalışmaya devam edecek midir? Edecekse, ihaleyi alan Katar şirketinin emrinde mi çalışacaklardır” gibi dokuz soru yöneltti.

Trumpa: Sokak kabadayısının dili

TARAFTARLARDAN DESTEK PANKARTI

Ankara Ticaret Odası’nda yapılan tanıtım toplantısına CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu, büyükşehir belediye başkan adayı Mansur Yavaş ve eşi Nurşen Yavaş ile birlikte salona girerek partilileri selamladı. Toplantıya CHP’nin 24 Haziran seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu ile İYİ Parti Genel sekreteri Aytun Çıray da katıldı. Tanıtım toplantısına katılan bir grup Ankaragücü taraftarları da açtıkları pankartla Yavaş’a destek verdi. (Selahattin SÖNMEZ / ANKARA)

Trumpa: Sokak kabadayısının dili

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