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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gamze KOLCU / ANKARA
23.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Trump’a ‘peluş kafalı’ benzetmesi... ‘İncirlik’e kilit vur’

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Trump’a ‘peluş kafalı’ benzetmesi... ‘İncirlik’e kilit vur’
Akşener, toplantı sonrası Sudan asıllı Türk vatandaşı ve partisinin İzmit Gençlik Kolları muhasip üyesi Zehra Özdemir’e sarılarak fotoğraf çektirdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ABD Başkanı Donald Trump’un mektubuna sert bir dille tepki gösterirken “Teröristin üzerine yürürken yürüdüğün yola kilit vuruyorlarsa sen de İncirlik’in kapısına kilit vur” dedi.

Partisinin grup toplantısında konuşan Akşener, özetle şunları söyledi: “Mektupta bir tek gülücük emojisi eksik. Bu küstahlık cevapsız bırakılamaz Sayın Erdoğan. İncirlik ve Kürecik Üssü orada duruyor. Teröristin üzerine yürürken açtığın yola kilit vuruyorlarsa, sen de İncirlik’in, Kürecik’in kapısına kilit vur. Ordumuzun caydırıcı gücü devreye sokularak, muhatapların masaya oturtulmasını olumlu bir adım olarak değerlendiriyoruz. Ancak mutabakat metnindeki belirsizliklerin, yeni bir oyalama sürecinin habercisi olmasından da endişe ediyoruz. Teröristlerin silahlarını, onlara verenler mi, yoksa biz mi toplayacağız? Güvenli bölge, esasen Suriye’nin tamamıdır. Bölgesel istikrarın temel şartı, Suriye’nin toprak ve siyasal bütünlüğüdür. Bunu sağlamak için gerekeni yapmak durumundayız.

Ordu görevini layıkıyla yerine getirerek meseleyi diplomasinin becerisine devretti. Sahada kazanılan başarı masada kaybedilmesin. Süleyman Şah Türbesi’nin devralındığı yere tekrar bırakılmasını istiyorum. İYİ Parti, güçlü ve mutlu bir Türkiye hayal ediyor. Böyle bir Türkiye karşısında herkes hareketlerine dikkat edecek. Peluş kafalı biri çıkıp ülkemize ve milletimize hakaret edemeyecek.”

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