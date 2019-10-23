Trump’a ‘peluş kafalı’ benzetmesi... ‘İncirlik’e kilit vur’
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ABD Başkanı Donald Trump’un mektubuna sert bir dille tepki gösterirken “Teröristin üzerine yürürken yürüdüğün yola kilit vuruyorlarsa sen de İncirlik’in kapısına kilit vur” dedi.
Partisinin grup toplantısında konuşan Akşener, özetle şunları söyledi: “Mektupta bir tek gülücük emojisi eksik. Bu küstahlık cevapsız bırakılamaz Sayın Erdoğan. İncirlik ve Kürecik Üssü orada duruyor. Teröristin üzerine yürürken açtığın yola kilit vuruyorlarsa, sen de İncirlik’in, Kürecik’in kapısına kilit vur. Ordumuzun caydırıcı gücü devreye sokularak, muhatapların masaya oturtulmasını olumlu bir adım olarak değerlendiriyoruz. Ancak mutabakat metnindeki belirsizliklerin, yeni bir oyalama sürecinin habercisi olmasından da endişe ediyoruz. Teröristlerin silahlarını, onlara verenler mi, yoksa biz mi toplayacağız? Güvenli bölge, esasen Suriye’nin tamamıdır. Bölgesel istikrarın temel şartı, Suriye’nin toprak ve siyasal bütünlüğüdür. Bunu sağlamak için gerekeni yapmak durumundayız.
Ordu görevini layıkıyla yerine getirerek meseleyi diplomasinin becerisine devretti. Sahada kazanılan başarı masada kaybedilmesin. Süleyman Şah Türbesi’nin devralındığı yere tekrar bırakılmasını istiyorum. İYİ Parti, güçlü ve mutlu bir Türkiye hayal ediyor. Böyle bir Türkiye karşısında herkes hareketlerine dikkat edecek. Peluş kafalı biri çıkıp ülkemize ve milletimize hakaret edemeyecek.”
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