Trump’a İnönü’nün sözüyle yanıt
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Suriye’de Fırat’ın doğusuna yönelik harekâtı destekleyerek, ABD Başkanı Donald Trump’a, 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün, “Yarın yeni bir dünya kurulur ve Türkiye orada yerini alır” sözleriyle tepki gösterdi.
Akşener, dün partisinin yeni yasama yılının ilk Meclis grup toplantısında özetle şöyle dedi: “İktidar, Türkiye’nin meselelerini gereken ciddiyetle yönetemiyor. Ancak dün ülkemizin muhatap kılındığı küstahlık, farklılıklarımızı ve iç siyasette yaşadığımız tüm tartışmaları bir yana bırakmayı gerektiriyor. Trump’ın, Türkiye’nin Suriye’de planladığı güvenli bölge operasyonuyla ilgili yaptığı açıklama, küstahlık abidesidir.
İç politikada millete en iyi hizmeti vermek için siyasi rekabete devam edeceğiz. Ancak bu tehditler karşısında, tek bir partimiz vardır, o da ‘al bayrak partisi’dir.”
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