Trump ‘talimat vereceğim’ dedi

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile yaptığı ortak basın toplantısında ABD Başkanı Trump’la yaptığı telefon görüşmesinin ayrıntılarını anlattı. Konu hakkında gelen soruya Erdoğan şu yanıtı verdi:

TERÖR ÖRGÜTLERİ ORAYI TERK ETMELİ

“Bildiğiniz gibi masada olan çok çok önemli bazı konular var. Bunlardan bir tanesi tabi Kuzey Suriye’deki gelişmeler. Bunun başını da Münbiç çekiyor.

Münbiç’te devriye çalışmaları şu anda devam ediyor. Görüşmeyi yaptığımız günde de zaten bu çalışmalarla ilgili hareket başlamıştı. Önce eğitim çalışmaları Gaziantep’te yapıldı. Türk ve Amerikan askerleri birlikti bunu yaptılar. Ardından da bu devriye çalışmaları planlandığı şekilde devam etti, ediyor. Bizim hedefimiz şu; bir an önce Münbiç’ten bu terör örgütleri, PYD-YPG, bunların çıkmasıdır. Bunların orayı terk etmesidir. ”

Menbiç konusuyla ilgili daha önce dışişleri bakanları tarafından belirlenen bir yol haritası olduğunu, 90 günlük bu yol haritasına ABD tarafının uymadığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu yol haritasının artık uygulamaya konulma zamanı dedik. Bu süreç başladı, devam ediyor” diye konuştu.

Trump ile görüşmesinde Halkbankası’yla ilgili durumu da konuştuklarını belirten Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, şunları söyledi: “Bu konuları kendisiyle konuştuk. ‘Bu konuyla ilgili bakan arkadaşlarıma hemen talimatı vereceğim’ dedi. Münbiç ile ilgili de aynı şekilde, ‘ilgili bakan arkadaşlarıma talimatı vereceğim’ dedi. Münbiç konusuyla ilgili bakan arkadaşlarına verdiği talimatı gerçekten biz de gördük. Onların savunma bakanı, savunma bakanımızı hemen ertesi gün aradı.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

‘Hazine ve Maliye Bakanlarına da hemen talimatı vereceğim’ dedi. Ve oraya da talimatı verdiğini gördük. Bizim maliye ve hazine bakanımızı da, hemen ertesi gün aradılar. Şu anda görüşmeler bu konuyla ilgili de devam ediyor. Bu sürecin başlamış olması, her türlü öneme haiz.”

YAPTIRIMLARI EŞ ZAMANLI KALDIRDIK

Görüşmede İçişleri ve Adalet Bakanlarına uygulanan yaptırımların da gündeme geldiğini söyleyen Erdoğan, bu konuda da karşılıklı olarak yaptırımları kaldırma kararı aldıklarını söyledi. Erdoğan, “Orada da eş zamanlı olarak bu yaptırımı kaldırma kararına varmıştık. Onunla ilgili de eş zamanlı olarak ABD ve

Türkiye saatiyle belirlenen gün ve saatte yaptırımlar kaldırıldı. Ve şimdi aramızda böyle bir şey artık yok. Süreci karşılıklı takip ediyoruz. 10-11 Kasım’da

Paris’te bir uluslararası toplantı var. Bu toplantıda Sayın Trump’la bir görüşme yapacağız. Daha farklı konular olmak üzere yüz yüze görüşme imkanımız olacak. Sayın Putin’le aynı şekilde. Dünya liderleriyle bir kısmıyla orada bu tür konuları görüşme fırsatını yakalayacağız.” dedi.

İYİ NİYET ESERİ DEĞİL

- Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Yıldız Teknik Üniversitesi’nde düzenlenen Türkiye Gençlik Zirvesi’nde Danıştay’ın Andımız kararını eleştirerek, “İyi niyet eseri olmadığına inandığım bu kararı kimi çevreler baskıcı antidemokratik ideolojilerine yakılmış bir yeşil ışık gibi algıladılar” dedi. Erdoğan zirvede şunları söyledi: Danıştay’ın Andımız kararı sonrasında gerek sosyal medyada gerekse kimi yayın organlarında şahit olduğumuz manzaralar, açık söylüyorum bu konudaki kararlılığımızı daha da arttırmıştır. Çünkü bu metin, bu ülkede, ezanı Türkçe okumak, okutmak isteyenlerin eseridir. Bizim andımız, İstiklal Marşımızdır. İstiklal Marşımızla beraber yolumuza devam edeceğiz.

İSLAM IRKÇILIĞI REDDEDİYOR

Kimse Türklüğünü inkâr etmiyor ki. Ama Türkçülük yapmıyor. Ben Türküm ama Türkçü değilim. Eğer öyle yaparsak İslam’la çatışırız. İslam ırkçılığı reddediyor, ırkı reddetmiyor.

Kararın hemen akabinde, gazeteci kılıklı provokatörler, yıllardır içlerinde biriktirdikleri kin ve nefreti ekranlarından adeta kusmaya başladı. Hatta cübbelerini darbeci zihniyete kiraya veren kimi sözde hukukçuların, Andımız kararını bahane ederek, merhum Menderes’in 68 sene önce son verdiği Türkçe ezan zulmünü tekrar dillendirdiklerine bile şahit olduk.

TEK BİR ESERLERİ YOK

Tarihlerinde İstanbul Havalimanı, Avrasya Tüneli gibi, Marmaray gibi, Yavuz Sultan Selim köprüsü gibi milletimizin gurur abidesi olacak tek bir eserleri dahi yoktur. Doğru dürüst bir dikili ağacınız yok, dikili ağaçları söktünüz.”

UKRAYNA’YLA İŞBİRLİĞİ OTURUMU





- Dün İstanbul’daki Cumhurbaşkanlığı Mabeyn Köşkü’nde gerçekleştirilen Türkiye ile Ukrayna arasındaki stratejik iş birliği oturumu sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ortak basın toplantısı düzenledi.

Ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan iki ülke vatandaşlarının karşılıklı olarak kimlikle seyahat edebildiğini hatırlatarak, “Bu anlaşmayla beraber ikili ticaret hacmimizin 10 milyar doları yakalayacağına inanıyorum. Savunma sanayii alanında da işbirliğimiz her geçen gün güçlenerek devam ediyor” dedi. Görüşmede Ukrayna’nın egemenliğinin, toprak bütünlüğünün ve siyasi birliğinin korunmasına dair görüşlerini tekrarladıklarını söyleyen Erdoğan, “Ülkemiz, Kırım’da yaşayan veya işgal sonrası bölgeden ayırılmak zorunda kalan Kırım Tatarlarının haklarını korumaya devam edecektir” dedi.