Trump kulelerinde Erdoğan pankartı
İSTANBUL Şişli’deki Trump Towers’ta ikamet eden ve aynı zamanda burada ofisi bulunan işkadını Aliye Uzun tarafından 15 Temmuz darbe girişiminin ikinci yıldönümü nedeniyle özel hazırlatılan ‘Başkan Erdoğan’ yazılı pankart 154 metre yükseklikteki gökdelenden sarkıtıldı.
Pankart üzerinde Türk bayrağı, Cumhurbaşkanlığı logosu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafı ve ‘15 Temmuz Liderine Güvenen Bir Milletin ve Milletine Güvenen Bir Liderin Destanıdır’ yazısı yer aldı. Aliye Uzun, “15 Temmuz’u unutmayacağımızı, unutturmayacağımızı simgelemek için böyle bir şey düşündüm. Bir aydır bu konu ile ilgili çalışmalar yaptım. Kendi imkânlarımla posteri bastırdım. Eyfel Kulesi’ne poster asmak gibi bir şey” dedi.
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