Trump: Kendim için değil MelanIa için endişelendim
ABD Başkanı Donald Trump’ın önceki akşamki sürpriz Irak ziyaretinin yankıları sürüyor. Gizli uçuşun yaşadığı hiçbir şeye benzemediğini belirten Trump, “Zifiri karanlıkta uçtuk” diyerek eşi Melania Trump için endişelendiğini söyledi.
NOEL için Irak’taki Amerikan askerlerine sürpriz bir ziyarette bulunan ABD Başkanı Donald Trump, burada 3.5 saat kaldı ve askerlerle bir süre sohbet etti. Üsteki askerlere hitaben 20 dakikalık bir konuşma yapan Trump, Suriye kararını bir kez daha şu sözlerle savundu: “Bizler artık enayi değiliz ve bir ulus olarak yeniden saygı görüyoruz.” Başkan Trump, “Artık bizim ve muhteşem ordumuzun diğer ülkeler tarafından onların korunması için kullanılmasına izin vermeyeceğiz. Bunun için ödeme yapmıyorlar” dedi. Trump, ABD’nin tek başına külfeti üstlenmesinin adil olmadığını da belirtti.
TWITTER KULLANMADI
Trump, 11 saatlik yolculuğuna ilişkin anları da basın mensuplarıyla paylaştı. Başkanlık uçağı Air Force One’a Amerikan savaş jetleri de eşlik etti. Irak’a gizli uçuşunun şimdiye kadar yaşadığı hiçbir şeye benzemediğini söyleyen Trump, “Bir görseydiniz, bütün pencereleri kapatılmış uçakta, zifiri karanlıkta” ifadesiyle uçuşu anlattı. Trump bu sırasında endişelenip endişelenmediğini soran bir gazeteciye, “Başkanlık makamıyla ilgili endişelerim oldu. Kişisel olarak değil. First Lady (Melania Trump) için endişelendim” yanıtını verdi. Reuters muhabiri, Trump'ın gezide Twitter’dan uzak durduğunu aktardı.
GİZLİ KALMADI
Öte yandan, Trump’ın Irak’a ziyaretinin o kadar da ‘gizli’ kalmadığı ortaya çıktı. Air Force One uçağının Avrupa üzerinde uçtuğunun dikkatli bir sosyal medya kullanıcısı tarafından fark edilmesiyle Trump’ın gizli ziyareti ortaya çıktı. WikiLeaks, “Trump Afganistan’a sürpriz bir ziyarete mi gidiyor? Türkiye’ye mi” diye yazdı. Ancak uçağın uydu alıcılarının Romanya yakınlarında değiştirildiği veya kapatıldığı bildirildi. Trump, Irak’tan dönüşte Almanya’daki Ramstein askeri üssünde yakıt ikmali için durdu.
SUUDİ ARABİSTAN’DAN TRUMP’A YALANLAMA
ABD Başkanı Donald Trump’ın ‘Suudi Arabistan, Suriye için şu anda gereken parayı ödemeyi kabul etti’ tweet’ine Suudi cephesinden düzeltme geldi. Washington’daki Suudi Arabistan Büyükelçiliği, Suudi Arabistan’ın Ağustos ayından sonra Suriye için herhangi bir katkıda bulunma kararı almadığını duyurdu. Suriye’den çekilme kararının ardından tweet atan Trump, “Cumhurbaşkanı Erdoğan ile iyi konuşmalarımız oldu, o da DEAŞ’ı yenmek istiyor ve yenecek. Suriye’nin yeniden inşasına yardım için gereken parayı ABD yerine Suudi Arabistan ödeyecek” açıklamasında bulunmuştu. CNBC’ye açıklama yapan bir yetkili ise Riyad’ın ABD’ye yeni bir taahhütte bulunmadığını belirtti. Suudi cephesi, terör örgütü PYD kontrolündeki ülkenin kuzeydoğusuna 100 milyon dolar destek vaadinde bulunmuştu.
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